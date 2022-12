Cercetătorii din Cehia cer interzicerea artificiilor și petardelor / La ce riscuri suntem expuși

Am intrat în linie dreaptă pentru pregătirea de Revelion, iar artificiile și petardele sunt fără doar și poate în fruntea listei, căci nimeni nu ar putea concepe trecerea dintre ani fără un grandios foc de artificii.

Chiar și așa, Academia de Ştiinţe din Cehia a transmis la începutul acestei săptămâni că cere interzicerea focurilor de artificii. Principalul motiv pentru care au o astfel de solicitare este determinat de faptul că le consideră „extrem de toxice”, transmite EFE, citat de

Cehia interzicea folosirea artificiilor

Oamenii de știință din Cehia atrag atenția asupra faptului că substanțele eliberate în aer de petarde și artificii sunt extrem de dăunătoare atât pentru oameni, cât şi pentru mediu.

Potrivit informațiilor furnizate de Radio Praga, cehii sunt de părere că oamenii nu sunt îndeajuns de informaţi cu privire la pericolele la care se expun, iar chiar dacă le cunosc tind să le minimalizeze.

„Dacă o companie industrială evacuează astfel de cantităţi de substanţe periculoase, se va confrunta cu proceduri legale şi va fi închisă”, a declarat Petr Kluson, de la Institutul de Procese Chimice al Academiei de Ştiinţe.

Medicii trag un semnal de alarmă în ceea ce privește folosirea artificiilor

Cercetătorii nu sunt singurii care avertizează și care ne indică pericolul la care ne expunem folosind artificii. Doctorii au și ei un îndemn în această perioadă, cerând prudență și atenție, întrucât rănirea cu pedarde este extrem de periculoasă.

”Un copil de 7 ani a venit pur și simplu cu un ochi perforat de o petardă, avea o gaură în mijlocul ochiului. Am făcut ecografie, am suturat plaga, am încercat de mai multe ori și cu sprijinul altor colegi, dar a mers foarte rău și avea dureri.

Am decis împreună cu părinții copilului că nu se mai putea salva și să îl îndepărtăm. Când am încercat să îndepărtez ochiul, avea o bucată de metal de 8-10 centimetri în interior, care nu s-a văzut la ecografie, mai ales că ochiul era plin de sânge.

Deci sunt traumatisme foarte grave și trebuie avută multă grijă! Cel mai grav accident pe care l-am văzut a fost în cazul unui ajutor de mecanic auto. Tânărul și cel la care lucra s-au gândit să umple niște cauciucuri cu o substanță inflamabilă, cu gândul că le vor aprinde de sărbători. Al doilea cauciuc a explodat în timp ce îl umpleau, iar tânărul a suferit răni grave la ambii ochi. Toată noaptea de Anul Nou i-amcusut ochii, nu am mai putut salva nimic”, a explicat medic primar oftalmolog Prof. Dr. Adriana Stănilă.