Cum am ajuns în Schengen cu drepturi depline. Ciolacu susține că o întâlnire cu Blinken a fost decisivă: „Românii nu mai pot fi considerați cetățeni europeni de mâna a doua” (VIDEO)

România a fost primită în Schengen și cu granițele terestre. a fost luată la Consiliul JAI din 12 decembrie și va intra în vigoare chiar de la 1 ianuarie.

Într-un clip pe TikTok, premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a explicat cum am ajuns aici, punctând că decisivă a fost o discuție cu secretarul de stat american, Antony Blinken.

Storytime despre intrarea în 🌎

Ciolacu, despre aderarea la Schengen: Am avut o abordare diferită de fostul guvern

„Acum 2 ani s-a încercat aderarea României la Spațiul Schengen și Austria și Olanda s-au opus.

După acel șoc am avut o abordare diferită de fostul guvern. Am avut în primul rând o întâlnire cu cancelarul Olaf Scholz, pe urmă am avut cu prim-ministrul din acea vreme, cu Mark Rutte al Olandei. Și, nu în ultimul rând, mai multe discuții neoficiale avute cu cancelarul Nehammer.

După o întâlnire la Washington cu secretarul de stat Blinken, am hotărât să splităm aderarea României la Spațiul Schengen. Anul trecut am făcut-o maritim și aerian și s-a văzut creșterea economică și dezvoltarea Portului Constanța și cei care circulă cu avioanele cât de ușor este, iar anul acesta am reușit și terestru, pe o înțelegere deja avută de anul trecut, în care toți oamenii politici ne-am ținut de cuvânt și o implicare, trebuie să fiu foarte sincer, a prim-ministrului Viktor Orban pentru că el prezida Consiliul European”, a explicat premierul.

Ciolacu: Românii nu mai pot fi considerați cetățeni europeni de mâna a doua

Acesta i-a acordat apoi credit și ministrului liberal Cătălin Predoiu: „Toate detaliile tehnice, trebuie să fiu corect de către Cătălin Predoiu, ministrul de Interne. Astfel încât, în sfârșit, după 13 ani am reușit acest lucru”.

„Este un lucru foarte benefic pentru noi toți pentru că din acest moment românii cetățeni europeni de mâna a doua”, a mai susținut Marcel Ciolacu.