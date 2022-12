Cine este Krampus, ajutorul înspăimântător al lui Moș Nicolae din Ardeal

Legenda drăguță spune că de obicei, Krampus poartă cu el mănunchiuri de nuiele pe care le utilizează pentru a bate copii care nu se poartă bine. Cu ocazia sărbătorii de Sfântul Nicolae, copiilor li se înmânează mănunchiuri de acest tip astfel încât să-și amintească de amenințarea lui Krampus de-a lungul întregului an și să nu fie obraznici.

În unele părți din Banat și Ardeal, Krampus a fost preluat de la austrieci și maghiari

Legenda mai puțin drăguță spune că diabolicul Krampus îi fură pe copiii care nu sunt cuminți și fie îi mănâncă, fie îi duce în iad.

Krampus este o creatură pe jumătate om și pe jumătate țap. Este înfățișat ca fiind păros, cu coarne mari, cu copite despicate de țap, ochi roșii și colți.

Oricum, descrierea lui Krampus diferă de la o regiune la alta. Krampus este celebrat an de an în Germania, alte țări europene și Australia. În aceste țări, oamenii se costumează drept Krampus și urmăresc pe străzi copiii obraznici.

De asemenea, chiar dacă Sfântul Nicolae face daruri copiilor, dacă aceștia nu sunt cuminți, vine apoi Krampus pentru a le lua cadourile primite, dându-le, în schimb, cărbuni.

Deși nu este clară originea lui Krampus, ideea unei identități demonice cu coarne este precreștină. O astfel de entitate păgână ar fi putut fi asimilată în tradițiile de sezon, devenind parte a sarbatoririlor ce conduc către Crăciun.

Krampusnacht sau Noaptea lui Krampus este celebrată an de an în Germania, alte țări europene și Australia. Are loc în noaptea dinaintea zilei Sfântului Nicolae. Așa că fiți atenți dacă n-ați fost cuminți și nu mergeți să vă verificați ghetuțele cu lumina stinsă, Krampus s-ar putea să aștepte în întuneric.