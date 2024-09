Cine va suporta cele mai mari creșteri ale costului energiei. Prețurile nu vor mai fi plafonate din aprilie 2025

Începând cu aprilie 2025, va lua sfârșit perioada de plafonare a prețului la energie. Consumatorii mici vor fi cei mai afectați de această schimbare.

În cadrul conferinței „Energie în priză”, ediția a XII-a, Laurenţiu Urluescu, preşedintelele Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România (AFEER), a vorbit despre ce modificări va aduce sfârșitul perioadei de pe facturile românilor și cine va simți cea mai mare diferență după ce prețurile la energie nu o sa mai fie plafonate. De asemenea, Laurențiu Urluescu a justificat de ce este necesar ca această perioadă de plafonare să se încheie în primăvara anului următor.

„De la 1 aprilie, anul viitor, şi să nu consideraţi că e o păcăleală – se termină schema de plafonare a preţurilor, iar consumatorii de energie electrică şi gaze naturale vor fi pe piaţa liberă. Mai ales consumatorul de energie electrică care are un consum de sub 100 de kilowaţi-oră pe lună, care beneficiază acum de tariful de 0,68 lei, care este un tarif complet nesustenabil, la acesta din păcate va fi o creştere. Din estimările noastre, cei care consumă cam 50 de kilowaţi-oră pe lună vor trebui să plătească lunar în plus cam între 20 şi 25 lei” a declarat Laurențiu Urluescu, citat de .

2026 aduce noi schimbări pentru facturile românilor

Totodată, președintele AFEER a precizat că din 2026, furnizorii de gaze naturale sunt obligați să adauge pe costul certificatelor de carbon. Această condiție este valabilă pentru toți consumatorii.