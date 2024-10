Ciocolata Dubai, produsă în România. Desertul care a devenit viral pe rețelele de socializare

a înnebunit întreaga lume, iar acum se găsește chiar și în cofetăriile din România. Desertul a devenit viral pe rețelele de socializare, iar videoclipurile în care oamenii îl încearcă au adunat chiar și 50 de milioane de vizualizări.

La ce preț să găsește ciocolata

Desertul are trei ingrediente foarte importante, ci anume, fistic, pastă de susan și kataif. Dar, nu este deloc ieftină, doar 300 de grame costă mai bine de 90 de lei, informează

Dubai se poate găsi chiar și pe platformele de vânzare cu amănuntul, dar la prețuri exagerate. Cofetarii din România încearcă să beneficieze și ei de pe urma trendului, drep pentru care o produc și ei. Ba mai mult, au apărut și cheescake și biscuiți Dubai. În urma acestei nebunii la nivel mondial, kataiful este ingredientul care se găsește tot mai greu.

„Noi am lansat cheesecake Dubai de două zile, a fost sold out în primele două și am zis să mai lansăm un produs Dubai. Am lansat cookie Dubai, în momentul de față ingredientele se găsesc foarte greu, în special kataiful, cred că toată lumea îl caută”, a spus reprezentantul unui cofetării.

Desertul le-a permis cofetarilor creativi să reinventeze rețeta, drept pentru care au apărut diverse sortimente, printre care și cu zmeură.

În Dubai, comenzile sunt limitate

Sarah Hamouda este creatoarea ciocolatei, iar ideea i-a venit în timpul sarcinii. În Dubai, desertul se găsește în batoane de 200 de grame, care costă în jur de 20 de dolari, dar comenzile sunt limitate la 500 de batoane pe zi.

„Am avut o poftă nebună când eram gravidă cu a doua fată, l-am pus pe soţul meu să îmi caute în Dubai mai multe deserturi cu ciocolată. Am vrut ceva diferit, aroma nostalgică pe care mama o făcea pentru noi, ca de exemplu kataiful”, spune Sarah Hamouda, fondatoarea ciocolatei Dubai.