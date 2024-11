Concluziile în cazul celor 17 decese de la Spitalul Pantelimon. Colegiul Medicilor: „Niciun fel de suspiciune că a existat vreo abatere de la protocoale”

Concluziile anchetei la Spitalul Pantelimon din Capitală realizată de Colegiul Medicilor din București, precizează că în cazul celor 17 decese de la ATI nu a existat vreo abatere de la protocoale și nu există dovezi că cineva ar fi făcut un act deliberat de a suprima viaţa unui pacient.

Concluziile anchetei Colegiului Medicilor

În toate cazurile incriminate au fost implicaţi de la doi la şase medici, a precizat preşedinta Comisiei de Disciplină a Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti (CMMB), Liana Pleş:

„Noi am analizat întreaga evoluţie, întregul parcurs al fiecărui pacient în spital şi bineînţeles că ne-am focalizat pe momentul incriminat. (…) Am verificat dacă există protocoale ale Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă, care ştiţi foarte bine sunt cele care trebuiesc respectate de către toţi medicii în activitatea profesională şi dacă aceste protocole sunt cunoscute şi de asemenea am verificat punctual consemnările din foaia de observaţie, respectiv dacă dozele administrate au fost în concordanţă cu indicaţiile, dacă au fost ajustate sau dacă s-au adaptat situaţiei clinice la fiecare pacient.

Din această analiză în toate cele 17 cazuri nu a existat niciun fel de suspiciune că a existat vreo abatere de la aceste protocoale sau că cineva în mod intenţionat, mai ales că în unele cazuri sunt consemnări din partea mai multor medici chiar în aceeaşi zi ar fi făcut un act deliberat de a suprima sau de a reduce în scopul criminal”, a mai declarat Liana Pleş, potrivit .

Corpul de Control al ministrului Sănătăţii a transmis concluzii preliminare, precizând că verificările au vizat doar activitatea administrativă a unităţii. ”Sesizările au la bază o comunicare defectuoasă”, au transmis reprezentanţii Ministerului Sănătăţii.

Procurorii au început urmărirea penală cu privire la infracțiunea de omor în urma deceselor înregistrate în Spitalul „Sfântul Pantelimon”, a anunțat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Potrivit , trei angajați ai spitalului au fost audiați, în contextul deceselor a 17 pacienți de la Secția ATI în doar patru zile.

Conform unei plângeri penale depuse de directoarea de îngrijiri a spitalului, s-a bănuit că dozele medicamentelor esențiale pentru supraviețuirea pacienților au fost scăzute intenționat.