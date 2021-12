Confidentul lui Nicolae Ceaușescu a recunoscut: „Lovitura de stat din 1989 a fost pregătită”. Planul lui Ion Iliescu

La mai bine de 30 de ani de la execuția soților Ceaușescu, noi dezvăluiri ies la suprafață, din partea persoanelor care s-au aflat în anturajul celor doi dictatori. Printre aceștia, Constantin Boștină, fost secretar personal al lui Nicolae Ceaușescu.

Toți oamenii din spatele fostului lider PCR știau că președintele comunist va fi îndepărtat, iar locul său va fi luat de Ion Iliescu, potrivit lui Constantin Boștină.

„Lovitura de stat a fost pregătită. Eu am avut ultima discuție cu Iliescu pe 22 decembrie seara, când m-a chemat să vin de la Botoșani şi i-am spus că nu vin. Eu fiind pe linie de stat şi nu de partid nu am fost rejectat. Am fost atras în colectivul care a preluat puterea județeană.

La vreo două ore m-a sunat colonelul Pârcălăbescu să îmi spună că tovarășul preşedinte, deci la ora 17:00 era tovarășul Iliescu şi la două ore era tovarășul preşedinte. Întreb care tovarăș preşedinte şi îmi zice Iliescu. Păi voi acolo aveți deja preşedinte? Şi nu m-am dus la Botoșani”, a povestit Boștină, pentru Antena 3.

Serghei Mizil: „Nimeni nu se aștepta ca sistemul lui Nicolae Ceaușescu să fie un colos cu picioare de lut”

Serghei Mizil, fiul fostului lider comunist Paul Niculescu Mizil, a declarat în podcastul lui Gojira că toți oamenii influenți de la nivelul PCR se așteptau ca Ion Iliescu să vină la conducere printr-un act de trădare.

„Era clar că e trădarea de aici (…) Nu m-am așteptat la violența care a fost aici, pentru că trebuiau să ia puterea. Iliescu, cu toți ceilalți.

Nimeni nu se aștepta ca sistemul lui Ceaușescu să fie un colos cu picioare de lut”, a declarat Serghei Mizil.