Construcții Erbașu: „Punem temelia viitorului Spital de Boli Infecțioase și Pneumologie din Oradea, o nouă unitate medicală esențială pentru comunitate, creată pentru a oferi îngrijire medicală de top” (FOTO)

Compania Construcții Erbașu a anunțat că lucrează la viitorul Spital de Boli Infecțioase și Pneumologie din Oradea. Firma a explicat, într-o postare pe Facebook, în ce stadiu sunt lucrările. Unitatea medicală va beneficia de o capacitate de 299-326 de paturi și va include un compartiment de urgențe pentru boli infecțioase, pneumoftiziologie și TBC. Investiția se realizează cu fonduri din PNRR.

De altfel, Construcții Erbașu se ocupă și de alte obiective de investiții în sectorul sanitar, inclusiv primul centru de mari arși din România, cel de la Timișoara.

Construcții Erbașu, despre viitorul Spital de Boli Infecțioase și Pneumologie din Oradea

„Punem temelia viitorului 𝐒𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐥𝐢 𝐈𝐧𝐟𝐞𝐜𝐭̦𝐢𝐨𝐚𝐬𝐞 𝐬̦𝐢 𝐏𝐧𝐞𝐮𝐦𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐞 𝐝𝐢𝐧 𝐎𝐫𝐚𝐝𝐞𝐚, o nouă unitate medicală esențială pentru comunitate, creată pentru a oferi îngrijire medicală de top în tratarea bolilor infecțioase și pneumologice.

Până în prezent am finalizat sistemul de epuismente cu 15 foraje, coborând nivelul pânzei freatice pentru a continua fără întrerupere terasamentele și infrastructura. În acest moment, 70% din terasamente sunt realizate, iar pe corpurile C1 și C2 am turnat betonul de egalizare pentru radier, urmând a realiza hidroizolația și canalele tehnice. De asemenea, cei 184 de piloți care susțin taluzul către strada Vlădeasa sunt finalizați. În paralel, am realizat fundațiile pentru două dintre cele patru macarale și am început montajul acestora.

Viitorul spital va avea o suprafață totală de 49.602 mp și va beneficia de o capacitate de 299-326 paturi, inclusiv 20 pentru spitalizarea de zi și 11 pentru terapie intensivă și va fi dotată cu tehnologie de ultimă generație, va integra soluții avansate pentru monitorizarea pacienților și reducerea timpilor de așteptare. Clădirea va include un compartiment de urgențe pentru boli infecțioase, pneumoftiziologie și TBC, fiind proiectat modular pentru a se adapta rapid nevoilor comunității. Facilitățile includ un bloc operator, dispensar TBC, servicii de imagistică, săli de conferințe și spații educaționale.

Beneficiarul proiectului: Primăria Oradea și Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, prin fonduri PNRR alocate de Ministerul Sănătății.

Proiectanți: Construcții Erbașu, Cubicon Invest, Mansart Corporate și Professional Tech Construct Design (PTCD).

Acest nou proiect subliniază angajamentul nostru ferm pentru dezvoltarea infrastructurii sistemului sanitar din România într-un mod sustenabil.

În România”, a transmis Compania Construcții Erbașu, pe Facebook.