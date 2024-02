Cozi pentru schimbarea anvelopelor. Şoferii au luat cu asalt service-urile ca să-şi echipeze maşinile de iarnă

Iarna și-a intrat în drepturi, iar șoferii s-au declarat . Așa se face că sâmbătă, 18 noiembrie, mulţi dintre ei au fost nevoiți să stea cu orele la coadă ca să-și schimbe anvelopele.

Cozi imense la schimbat de anvelope

sunt obligatorii dacă circuli pe drumuri acoperite de zăpadă, gheață sau polei, indiferent de anotimp.

Cu toate că sunt persoane care folosesc cauciucuri all season, experții recomandă o vizită la service pentru a verifica uzura roţilor şi totodată pentru a evita tragediile.

Costul înlocuirii anvelopelor variază între 140 și 240 de lei.

„Cele mai bune oferte sunt la începutul sezonului pentru că atunci prețurile sunt cele mai bune. În timpul sezonului automat furnizorii vor mări prețurile”, a declarat Vlad Niţă, şef centru vânzări și service roți, notează .

Sunt șoferi care preferă anvelopele second-hand

Pentru a economisi la înlocuirea anvelopelor de două ori pe an, unii șofer folosesc anvelope second hand. Mai mult, scapă astfel şi de costurile depozitării care pot ajunge la 1.000 de lei pe an.

„Cu amenzile merge şi all season, dacă ar fi doar pentru amenzi, dar ”, a susținut un bărbat.

„Anvelopele noi pot fi depozitate 5 ani, se pot monta pe mașină și se poate rula încă 5 ani. Deci durata maximă de viață a unei anvelope poate să fie de până la 10 ani, dar niciodată mai mult de 5 ani pe mașină”, a mai precizat Vlad Niţă, şef centru vânzări și service roți.