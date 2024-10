Gheorghe Falcă: Criza este atât de mare în Europa încât tot ce scrie astăzi PSD pe hârtie va fi anulat de ceea ce înseamnă anul 2025. România, din 2023, n-a mai luat un euro din banii europeni (VIDEO)

Criza este atât de mare în Europa încât tot ce scrie astăzi PSD pe hârtie va fi anulat de ceea ce înseamnă anul 2025, a susținut eurodeputatul Gheorghe Falcă, vicepreședinte PNL, miercuri, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai.

Gheorghe Falcă (PNL), pe B1 TV: La PSD, hârtia suportă foarte multe lucruri

Întrebat dacă își vor da mâna PNL și PSD pentru o coaliție după alegeri, liberalul a spus: „Nu își vor da mâna. Ce constatăm noi în aceste zile este faptul că la PSD hârtia suportă foarte multe lucruri, așa cum îl suportă pe domnul Piedone candidat la funcția de Senat, reinventarea domnului Ponta, cel care a gestionat Colectivul cum a gestionat în urmă cu mulți ani, din nou, intră în viața politică.

„Valorile la PSD durează câteva zile și, apoi, când crede că lumea a uitat despre acești oameni, haț, îi luăm în brațe și îi poziționăm în viața politică. Eu cred că viața politică trebuie să aibă în continuare reguli și valori, să știi să îți reprezinți electoratul, să știi să prevezi ceea ce urmează, să ai această capacitate de a vedea viitorul”, a continuat liberalul.

Gheorghe Falcă: România, din 2023, n-a mai luat un euro din banii europeni

„Criza este atât de mare în Europa încât tot ce scrie astăzi PSD pe hârtie va fi anulat de ceea ce înseamnă anul 2025 și atunci o să spună, «știți, noi am promis pentru că așa am văzut lucrurile, dar acum a venit o criză și criza ne afectează și pe noi». Pentru că nu vrem să recunoaștem criza, am ajuns la un deficit de 8%, Fondul Monetar Internațional va veni din nou în România, o să facă o analiză corectă a ceea ce înseamnă indicatorii macro-economici ai României”, a continuat Gheorghe Falcă.

„Soluția pentru a reuși în viitor în România este să investim masiv, doar că România, din 2023, n-a mai luat un euro din banii europeni. De lucrul acesta nu vorbește PSD. Ce facem, că suntem cu jaloanele neîndeplinite? Ce facem, că pierdem miliarde de euro, bani care pot să aducă în economie, bani curați, bani europeni? Și aici arată de fapt ineficiența guvernării și ineficiența premierului României”, a adăugat el.