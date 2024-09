Crama Dagon, un reper pe harta turismului oenologic românesc

Pentru cei curioși să afle povestea unuia dintre cele mai interesante branduri de vin din România, Crama Dagon și-a deschis recent porțile, în zona Dealul Mare, la o oră de mers cu mașina din București.

Povestea Cramei Dagon, un reper pentru iubitorii de vin

Deși este o mică cramă artizanală, care produce volume limitate, de ordinul miilor, din fiecare etichetă, setea de inovație a transformat Crama Dagon într-un reper pe harta turismului oenologic românesc.

La baza poveștii vinurilor Dagon se află curiozitatea deosebită pentru noi combinații, inspirate din natură, așa cum susțin chiar reprezentanții producătorului de vinuri.

“Suntem mândri de rădăcinile noastre. Reinterpretăm tradiția vinului românesc și experimentăm mereu gusturi noi ca o formă de artă”.

Începând cu 2015, Dagon plantează soiuri de struguri locale și internaționale – autohtone: Fetească Albă, Fetească Neagră, Babeasca Neagră, internaționale: Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot. În plus, are în arendă diferite parcele de Fetească Neagră, veche de mai mult de 40 de ani.

Secretul care stă la baza succesului Dagon este simplu: “experimentăm cu cantități mici de struguri pe care le creștem conștiincios pe terroir-ul nostru calcaros, îi culegem manual, îi presăm gingaș, ne jucăm cu drojdiile sălbatice, și fermentăm alchimia noastră în butoaie de stejar până ce aromele ating standardele noastre pretențioase”.

Vinurile Dagon pot fi regăsite și prin intermediul site-lui , însă o experiență unică este comercializarea acestora direct de la Crama Dagon, lângă via din Valea Nucetului, în urma unei degustări ca la carte. Consumatorii și turiștii au astfel ocazia de a înțelege ce fac vinurile Dagon atât de speciale.

Vizitarea unei crame este o experiența unică, iar degustările de vinuri reprezintă ocazia perfectă de a afla povestea vinului cumpărat, dar și de a interacționa cu o lume complexă și de a descoperi originea soiurilor de struguri. Doar așa vei afla cu adevărat lungul drum pe care îl presupune producerea licorii lui Bachus, de la culegerea viei, la depozitare, până la degustare. În urma acestei experiențe, vinurile cumpărate capătă o importanță și o semnificație aparte.

Prin urmare, este dificil să înțelegi brandul Dagon fără să fi gustat vinurile și fără să cunoști proprietarul.

Proprietar este Mihnea Vasilache, analist pe Wall Street, pe la Morgan Stanley, asociat pe la JP Chase în Londra, apoi vicepreședinte la Bank of America (tot în Londra), până în ziua în care s-a hotărât că timpul și libertatea costă mai mult și a înființat, alături de câțiva parteneri, un fond de investiții de succes. Fondul a crescut și a tot crescut, dar a rămas independent.

Gama vinurilor Dagon

În cadul turului cramei Dagon Clan veți avea ocazia să aflați că numele Dagon vine de la zeul fertilității, al belșugului și tatăl tuturor zeilor din Siria Antică, atunci când pe teritoriul acesteia au fost pe rând regatele sumerienilor, asirienilor, babilonienilor, hititilor, cananienilor, fenicinenilor, al persanilor, s.a.m.d.

O parte din vinurile cramei Dagon Clan, în special cele din gama premium Dagon Estate, se îndreaptă spre piața Regatului Unit, și atunci unele etichete și denumiri sunt în engleză și fac referire în principal la solurile în care au vița de vie – soluri calcaroase și soiuri nisipoase.

Dagon pe care cei curioși le pot degusta este reprezentată de: Cleștar, Har, Jar, Jar SR, Clearstone, Got Merlot și Sandrige.

Cleștar este un vin proaspăt, viu și vibrant, bine educat și fermentat în butoaie de stejar. Arome exotice. Condimente orientale. Magie făcută în Dealu Mare.

Rose-ul HAR (cupaj de Cabernet Sauvignon și Shiraz), premiat de ghidul Gault Millau ca cel mai bun rose românesc anul trecut, creatoare și de alte vinuri remarcabile. Gust de piersică subtilă și căpșuni coapte echilibrate cu citrice și aciditate perfect revigorantă. Corpolent. Textură cremoasă. Răsfăț total.

HAR-ul vine din intuiția fondatorului cramei, Mihnea Vasilache, măiestria oeologilor și inspirația echipei care împachetează povestea Dagon.

Jar (Pinot Noir & Fetească Neagră) de pildă, a fost descris de renumita Jancis Robinson, Master of Wine ca “un roșu bine echilibrat care ar câștiga orice blind test”, iar Feteasca Neagră Sandrige este eticheta de top a cramei din gama Estate, apreciată ca una dintre cele mai impresionante Fetești Negre din România.

Jar Sr. este un „Bordeaux-ul românesc” corpolent, taninos și perfect echilibrat într-o alchimie din trei soiuri de struguri. Intens parfumat. Cuminte fermentat. Nerăbdător de degustat.

Clearstone este rezultatul strugurilor selectați manual dintr-o vie veche de 40 de ani întinsă pe sol calcaros. Este descris drept parfumat, mătăsos, fructe albe, miere, soc și flori de câmp – un vin fermecător și fabulos.

Got Merlot, crescut pe terase nisipoase, fermentat sălbatic, și bine odihnit timp de 16 luni într-un butoi de stejar românesc. Note delicioase de fructe roșii, vanilie, și stejar îmbuteliate în puține sticle prețioase.

Sandridge, un vin intens parfumat. Cuminte fermentat. Nerăbdător de degustat.

Ce mai este interesant la Dagon este simbolistica etichetelor. Dagon este un zeu mesopotamian al fertilității, al grânelor și al pescuitului, creator al agriculturii și inventator al plugului) care se sprijină pe trei elemente: apă, soare și pământ. Acest elemente se regăsesc în grafica etichetelor, fiind lucrate împreună cu o echipă din Londra care a dat viața gamei Dagon Clan. Pe fiecare etichetă, găsim unul din cele trei elemente ale zeului Dagon.

Pentru gama Estate, s-a lucrat individual cu diferiți designeri pentru ca an de an va fi lansat câte un vin diferit.

O particularitate a cramei Dagon este aceea de a interveni cât mai puțin în tot ceea ce înseamnă intervențiile în vie: “De la început, ne-am angajat într-un proces de a fi cât mai minimaliști în intervenții în vie. În plus, am pus accent pe folosirea gunoiului de grajd ca îngrașământ sau pe stropirea cu substanțe naturale pentru protecție. Am plantat pomi fructiferi pentru a mări diversitatea naturală și continuam să plătim tribute în struguri faunei locale”, a spus Mihnea Vasilache, proprietarul cramei.