Cristian Erbașu, președintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții: „Ne-am fi dorit ca eliminarea facilităților fiscale să fie făcută în trepte” (VIDEO)

Cristian Erbașu, președintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții, a comentat într-o intervenție pentru emisiunea Selectiv, cu Dan Bucura efectele eliminării facilităților fiscale pentru angajații din construcții. Acesta a precizat că și-ar fi dorit ca facilitățile fiscale să fie eliminate în trepte:

„Tot un guvern PSD, ulterior guvernele PNL au menținut facilitățile. Guvernul PSD în 2018 le-a acordat, în urma unor negocieri cu breasla noastră și le-am dat această soluție pentru că la vremea respectivă le-am spus, trebuie să ținem oamenii, nu avem oameni pe șantiere. În fapt, sunt anumite acțiuni care afectează în bine și în rău nu doar domeniul în sine ci întreaga societate.

Nu ai constructori, nu ai investiții, ai o limitare la investiții, nu ai investiții, nu ai investiții în infrastructură și nu ai o economie în dezvoltare. Perioada în care noi am putea să trăim în următorii 10 ani s-ar putea să nu ne mai întâlnim în viitor. E similară cu cea pe care am ratat-o pe fonduri europene în 2010-2015 când Polonia s-a folosit de o astfel de situație.

Criza a creat oportunități și a făcut foarte multe investiții. La fel s-ar putea să facem și noi. În situația actuală am înțeles starea extrem de delicată a bugetului țării. Ne așteptam ca undeva spre 2028 să existe o eliminare treptată a facilităților. Am fi dorit să fie un pic altfel făcută, în trepte. Am înțeles că cel puțin la nivelul contribuției pe sănătate va fi greu să mai fie ținute aceste facilități. Am negociat inclusiv creșterea salariului minim la 4.500, la anul la 4.700 tocmai ca muncitorii să sufere cât mai puțin”.

Cristian Erbașu a subliniat că în viitor proiectele de infrastructură nu va implica doar muncitori români, ci și migranți din statele asiatice:

„Ne-am dori să folosim doar români, nu se va putea pentru că nu sunt suficienți români. Sunt foarte mulți plecați, foarte puțini se vor întoarce”.