Dimitriu: Voi vota împotriva intrării USR la guvernare dacă noua coaliție nu-și asumă reforme clare / Cred că salariile la stat ar trebui înghețate o perioadă (VIDEO)

Alexandru Dimitriu (USR), deputat-ales în București, a declarat joi, pentru B1 TV, că în Comitetul Politic al partidului va vota împotriva intrării USR la guvernare dacă în programul coaliției cu PSD, PNL și UDMR nu vor fi asumate reforme clare, cu termene clare. Acesta a mai spus că, în opinia sa, salariile la stat ar trebui înghețate o vreme deoarece traversăm o perioadă dificilă din punct de vedere al bugetului.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Condițiile în care Dimitriu ar accepta intrarea USR la guvernare

„Eu dacă nu aș vedea în programul de guvernare niște cifre foarte clare, asumate de toată lumea, că urmează să reducem aparatul (bugetar) cu X% etc, eu în Comitetul Politic (al USR) pe care-l vom avea n-o să votez intrarea la guvernare. Asta cu tăiem niște posturi de secretar de stat, comasăm două ministere și am făcut … Asta nu e reformă!

Pentru asta, eu unul nu-mi doresc să intru la , ca să girez ceva ce este contrar a ce am spus mereu. Vreau reforme clare și asumate!”, a declarat Alexandru Dimitriu.

Dimitriu: Salariile la stat ar trebui înghețate o perioadă.

„Da, din punctul meu de vedere – e opinia mea, nu a partidului, dar cu siguranță așa gândesc și colegii mei – ar trebui să înghețăm toate salariile la stat. A fost un dezmăț și niște creșteri peste creșteri… Haideți să ne oprim un pic, să vedem ce vine peste noi. Că dacă vine un tăvălug și noi tot majorăm, o să ajungem într-o situație extrem de neplăcută. Nu vrem să ajungem acolo.

Nu vrem să mărim taxele. Asta e altă chestiune foarte importantă pentru noi. Dezmățul ăsta se traduce în creșteri de taxe. Or pe creșteri de taxe, dacă mai facem și această greșeală, atunci chiar că vom intra într-o recesiune din care greu vom ieși”, a mai declarat Alexandru Dimitriu.