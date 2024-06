Cristian Seidler (USR), despre bugetul țării: La un moment, adevărul iese la iveală, și se numește faliment (VIDEO)

Deputatul USR, Cristian Seidler, a vorbit în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre bugetul țării pe 2024, dat fiind faptul că miercuri urmează votul în Parlament.

Seidler a fost întrebat dacă a trecut vreun amendament de la opoziție.

“Nu, adică nici nu exista speranța, văzând cum se mișcă actuala coaliție, dar am sperat că măcar adevărul să fie spus. Pentru că știți cum e bugetul țării, e precum bugetul unei familii. La un moment dat dacă te minți și cheltui mai mult decât ai, până la un moment dat se suportă din împrumuturi de la bancă, de la vecini. Doar că atunci când faci lucrul ăsta an după an, la un moment dat, nu mai știi cât din ceea ce împrumuți e ca să plătești împrumuturile mai vechi și cum să o scoți la capăt. Iar la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, adevărul iese la iveală și se numește faliment.

Acum, în cazul unei țări, nu poate fi vorba despre faliment și atunci asta înseamnă fie inflație, fie la un moment dat, tăierea unor cheltuieli esențiale. De asta, unele cheltuieli din 2023 nu au fost, efectiv, plătite încă, servicii prestate de diverși statulului român neplătite, au fost rostogolite pe 2024 și s-a spus, ’iată ce mulți bani am alocat pentru 2024’. Este minciună la minciună, de fapt, și asta e, cred, la fel de dureros precum momentul în care într-un consiliu de familie constați că nu mai ai bani pentru că te-ai mințit prea mult timp, crezând că ceea ce cumperi este pe baza muncii tale, dar nu mai ai bani, de fapt”.