Cristian Tudor Popescu: Transilvania e pentru Ungaria ce e Ucraina pentru Rusia

Transilvania e pentru Ungaria ce e Ucraina pentru Rusia, susține Cristian Tudor Popescu, într-un editorial pe , în contextul Zilei Naționale a României și a declarațiilor făcute de liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, în Parlamentul de la București.

Ce a spus Cristian Tudor Popescu despre atitudinea UDMR și a oficialilor din Ungaria

Gazetarul susține că declarațiile politicianului de la UDMR privind diversitatea etnică din Ardeal corespund „adevărului istoric, al anului 1918”, dar astăzi Constituția României definește statul român ca național, suveran și independent, unitar și indivizibil, iar țara noastră este „exemplară în politica față de minorități”.

Pe de altă parte, Cristian Tudor Popescu spune că nu este revoltat „câtuși de puțin” de opinia lui Csoma Botond.

„Înainte de dl Csoma, alte, multe, declarații și gesturi mă îngrijorează. Premierul ungar, Orbán, evită cât poate să pomenească numele statului român. Să rostească România, români. La fel, președinta Ungariei, Novák Katalin, care, venind în România fără să stabilească contacte oficiale cu conducerea țării, s-a fotografiat lângă o bornă vopsită în culorile Ungariei. Ministrul Sportului din România refuză să rostească versurile imnului național, în schimb, salută și cântă cu plăcere imnul așa-zisului Ținut Secuiesc. Și absentează de la întâmpinarea pe aeroportul Henri Coandă a delegației canotorilor români, întorși cu 8 medalii de la Europenele de la München, pe motiv că «n-a fost invitat». În versiunea dlui Novák, UDMR a construit și modernizat săli de sport, bazine de înot și alte facilități sportive, nu guvernul României din care face parte”, a explicat CTP, în editorialul din Republica.ro.

El a amintit că „așa-numitul Consiliu Național Secuiesc cere ca statele europene să se consulte cu maghiarii din România, înainte de a decide în legătură cu intrarea României în spațiul Schengen”.

„Ce semnifică toate astea? Premierul Orbán, în discursul din iulie de la Tușnad, spune limpede: «Noi, ungurii, nu suntem și nu vrem să devenim o rasă mixtă. Țările unde europenii și noneuropenii se amestecă nu mai sunt națiuni […] Ungaria are ambiție. De aceea, în perioada dificilă care urmează, pentru a ne păstra ambițiile, trebuie să rămânem uniți. Patria trebuie să rămână unită, Transilvania și celelalte zone locuite de maghiari din Bazinul Carpatic trebuie să rămână unite. Această ambiție ne conduce. Întotdeauna am dat lumii mai mult decât am primit, întotdeauna s-a luat de la noi mai mult decât ni s-a dat, avem facturi care n-au fost plătite, suntem mai buni, mai harnici, mai talentați decât locul în care ne aflăm acum […] Problema noastră e că armata Ungariei nu e suficient de mare în raport cu celelalte»”.

Cristian Tudor Popescu spune că prim-ministrul Ungariei „ar năvăli bucuros în Transilvania, susținut de Armata Roșie”, dacă Rusia ar reuși să învingă Ucraina și să își recâștige dominația asupra Europei de Est.

„Fiindcă nu are destulă oaste, acest dictator dezgustător, care își bate joc sistematic de UE și NATO în calitate de membru, prea puțin pedepsit până acum, face jocul Rusiei invadatoare. Dacă Rusia și-ar atinge obiectivul, înfrângerea Ucrainei și recâștigarea dominației asupra Europei de Est, Orbán și-ar pune fularul cu Ungaria Mare și ar năvăli bucuros în Transilvania, susținut de Armata Roșie. Ca să asigure supremația rasei maghiare față de românii inferiori, care nici nu sunt europeni, nici nu există ca nație și nu merită să aibă un stat, cum zice Kremlinul despre ucraineni. Așa cum Stalin, după Al Doilea Război Mondial, a dat Ardealul României, Putin poate să-l dea Ungariei”, a continuat el.

„Ca și Rusia, Ungaria nu uită că a fost imperiu. Transilvania e pentru Ungaria ce e Ucraina pentru Rusia. Iată de ce, sprijinind împreună cu UE și NATO Ucraina, România luptă și pentru propria ei soartă”, mai susține CTP.