Criză acută de medici la ambulanțele din județul Gorj. „E o situație pe care am resimțit-o și în vârful pandemiei”. Cum s-a ajuns aici (VIDEO)

Criză acută de medici în județul Gorj. În noaptea de vineri spre sâmbătă, toate ambulanţele din judeţ au rămas fără medic. Niciun echipaj aflat la datorie nu a avut în componenţă medic de urgenţă, iar ambulanţa a intervenit astfel chiar şi la un accident rutier. Claudiu Constantinescu, manager general al Serviciului de Ambulanță Gorj, a explicat, în cadrul Știrilor B1 TV prezentate de Ștefan Pășcuță, cum s-a ajuns aici.

Criză de medici la Serviciului de Ambulanță din Gorj

„Sunt aproximativ trei ani de când se simte scăderea numărului medicilor, care e cauzată de pensionări și unele transferuri pe care unii dintre medicii noștri le-au solicitat la alte servicii de urgență spitalicești, de data asta. E o situație pe care am resimțit-o și în vârful pandemiei, anul trecut. Am trecut de acest moment cu o îmbolnăvire a unei colege, dar cu o recuperare a ei în câteva luni. Acum practic patru medici, plus cei de la dispecerat și eu, care pot să fac gărzi în weekend, activăm la ambulanță.

Când am venit eu erau 14 medici și toți puteau să lucreze pe ambulanță. De opt ani s-a comasat dispeceratul, adică locul din care se coordonează și se trimit ambulanțe, cu cel al pompierilor și atunci medicii care lucrează la dispecerat nu pot să lucreze în aceeași zi pe ambulanță. Deci s-a redus numărul celor disponibili”, a declarat Claudiu Constantinescu.

Acesta a mai precizat că în ultimii doi – trei ani au fost organizate concursuri, dar în ultimele dăți nu s-au prezentat persoane care să îndeplinească minima condiție a rezidențiatului efectuat pe medicină de familie. Unul dintre posturi a fost transformat în medic de urgență, ca în viitor să poată fi organizat concurs și adus un medic urgentist cu jumătate de normă, iar apoi un altul.