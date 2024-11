Cu cât vinde un botoșănean un kilogram de mere în piață. Trecătorii au rămas surprinși

Un botoșănean a venit cu o ofertă de nerefuzat pentru clienții săi. Pentru a nu rămâne cu foarte multe fructe care la un moment dat se vor strica, bărbatul a luat o decizie inedită.

Pentru că recolta a fost una bogată anul acesta și pentru că vânzările nu au mers prea bine, botoșăneanul a venit cu o ofertă greu de refuzat pentru iubitorii de fructe.

Cu cât vinde un botoșănean kilogramul de mere

Este vorba despre Dumitru Zmău, fostul șef al Poliției Rutiere, care deține o livadă în comuna Mihai Eminescu. Acesta a decis să își dea recolta pe gratis celor care își doresc să mănânce fructe românești.

Acum producția de este rodnică, iar bărbatul „vinde” un kilogram de mere cu 0 lei.

„Nu vreau să fac niciun act de bravură. Eu am dat, pentru că o dată nu se vindeau, a doua nu aveam timp să le vând, a treia oară să obișnuim botoșănenii să mai mănânce și fructe românești că acum am văzut niște avocado, l-a cumpărat soția mea Dumnezeu să o ierte, și am vrut să îl mănânc. Când am tăiat unul, că eu nu mănânc prostii din astea, înăuntru era negru. Și stăteam eu și mă gândeam: uite pe ce dăm noi bani și fructele noastre nu le mănâncă nimeni”, a spus Dumitru Zmău, scrie .

Bărbatul a procedat la fel și . Pentru că nu a găsit pe nimeni să îl ajute să culeagă recolta, el a decis să le ofere posibilitatea celor interesați să își procure câte cireșe au nevoie.

„Am rămas cu două hectare de cireșe neculese. Două hectare de cireșe. De nu am avut cui să le vând. Am dat drumul în livadă la oameni, să culeagă cireșe din copac și să facă ce știu ei cu ele. Vin oamenii, vin, vin și culeg ei. Iar acum când se coc prunele astea mai de calitate așa, iar o să scot și o să dau gratuit. Pentru că acum prima serie de fructe și mere de vară se apropie de terminat. Acum intră în coacere fructele de septembrie, cum sunt prunele”, a mai spus bărbatul.