Experiența uimitoare a unei tinere într-o piață. „Am ales 4 mere și le-am pus pe cântar”

O tânără care a mers la cumpărături în piață a avut parte de o experiență care a marcat-o, asta după ce a vrut să cumpere

Gestul vânzătorului

că a mers la piață să cumpere patru mere, iar după ce le-a ales și le-a pus pe cântar, vântătorul i-a cerut 5,5 lei și a întrebat-o dacă nu vrea să îi mai pună un măr ca să rontunjească suma la 6 lei, conform

Dar, femeia a fost impresionată de gestul vânzătorului și i-a spus să păstreze restul. Apoi, vânzătorul a decis să îi ofere un pumn de nuci, aproape echivalent cu prețul merelor.

„Am ales 4 mere și le-am pus pe cântar. Vânzătorul îmi zice 5.5 lei ‘nu vreți să mai pun unul până la 6 lei’? Îi dau 6 lei și îi zic să păstreze restul. Omul bagă mâna între nuci și-mi pune în pungă un pumn întreg. Practic, pumnul ăla valorează cât merele”, a scris tânăra în postarea sa.

Îndemnul femeii

Femeia a fost uimită de gestul vânzătorului și a spus că acest comportament nu este întâlnit în niciun supermarket. Chiar dacă vânzătorii din piață nu au prețuri fixe, ei sunt mult mai deschiși la oferte. Tânăra a îndemnat oamenii să meargă în piață la cumpărături.

„Asta e o chestie pe care am observat-o în piață mereu. Vânzătorul din piață mi-a dat mereu mai mult. S-a scotocit în buzunare să-mi dea restul de 50 de bani mereu și, dacă nu a avut, a cerut la vecinu’ de stand. Am căpătat nuci, un porumb, o roșie, o floare, o legătură de leuștean, în plus de la piețari. Niciodată un hipermarket nu mi-a vândut produsul dacă nu aveam 50 de bani. Niciodată! Cumpărați din piață!!!”, a mai scris tânăra în mediul online.