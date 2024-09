Cum arată Raiul, în realitate. Un renumit neurochirurg a explicat totul: “Aceasta a fost dovada incontestabilă”

Un medic a povestit cum a ajuns să vadă cum arată ul.

Neurochirurgul Eben Alexander a avut parte de o experiență care i-a schimbat viața și care l-a făcut să vadă apoi viața cu alți ochi.

Înainte de e trece prin respectiva experiență, el refuza să creadă în existența experiențelor din afara corpului.

Ce diagnostic crunt a primit medicul

La un moment dat, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată, a primit un diagnostic crunt.

În urmă cu șase ani, viața medicului Alexander a atârnat de un fir de păr. Atunci a ajuns să își schimbe complet opinia despre anumite subiecte.

„M-am trezit într-o dimineață cu o durere de cap îngrozitoare”, a povestit el, potrivit .

Atunci, medicii au constatat că suferă de o formă rară de meningită bacteriană, iar după doar câteva ore a și intrat în comă. Partea creierului care controleză funcțiile superioare i s-a închis complet, iar în acele clipe, a trecut printr-o experiență incredibilă. El și-a cunoscut sora, despre care nici nu știa că există.

„Când eram copil, am fost adoptat. Am crescut fără nicio amintire despre familia mea biologică și fără să știu că aveam o soră biologică pe nume Betsy. Mulți ani mai târziu, am pornit în căutarea familiei mele biologice, dar pentru Betsy era prea târziu. Ea murise. Aceasta este povestea despre cum m-am reunit cu ea — în Rai”, a scris medicul în cartea sa.

A stat în comă timp de 7 zile

Timp de o săptămână a stat într-o stare vegetativă, însă, spune el, că sinele său interior a continuat să existe, chiar dacă nu avea activitate cerebrală conștientă.

„Am fost întotdeauna sceptic în legătură cu experiențele din apropierea morții. Dar m-am trezit într-un loc mai viu și mai real decât orice altceva pe Pământ”, a mai adăugat Eben Alexander, care a descris că a văzut un loc cu o vegetație luxuriantă, un cer albastru superb și cascade ce se varsă în bazine limpezi.

Neurochirurgul a mai povestit că în timpul acestor viziuni, a fost ghidat de către o femeie care radia a iubire necondiționată. „Ești iubit și prețuit pentru totdeauna. Nu ai de ce să te temi”, i-ar fi transmis aceasta. După o săptămână, medicul s-a trezit din comă, iar singurele amintire rămase au fost cele din călătoria sa în Rai.

„Aceasta a fost dovada incontestabilă a realității experienței mele”

Abia după ce și-a recuperat memoria, a primit o fotografie cu sora sa care era decedată.

Spre surprinderea lui, aceasta arăta exact la fel cu femeia pe care el o întâlnise în Rai, a mărturisit el în volumul „Harta Raiului: Un neurochirurg explorează misterele vieții de apoi și adevărul despre ceea ce se află dincolo”.

„Șocul recunoașterii a fost total”, a spus el. „Aceasta a fost dovada incontestabilă a realității experienței mele.”