Senatorul POT, Liviu Fodoca, se chinuie de 8 ani să termine o facultate: “Ce problemă ar avea faculatea, ca să ai o capacitate, ca să înțelegi? Am făcut și un liceu în domeniu, totuși cât de cât am habar. Și am consilier angajat”

Senatorul , Liviu Fodoca, a avut o intervenție în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, unde a fost întrebat despre studiile sale.

Se pare că senatorul se chinuie de 8 ani să termine o .

Liviu Fodoca este parlamentar din luna decembrie, 2024, și face parte din Comisia economică, industrii, servicii, turism și antreprenoriat și din Comisia pentru administraţie publică. Doar pentru funcția de deputat Liviu Fodoca încasează peste 2.000 de euro/lună.

Fodoca a terminat între 1993 – 1997 – Liceul Economic „Alesandru Papiu Ilarian” – Zalău – profil administrație publică – cu diplomă de bacalaureat, iar din luna octombrie 2006, Fodoca s-a chinuit să termine o facultate, însă n-a reușit, potrivit .

Acesta a început cursurile la Universitatea Spiru Haret – Facultatea de Administrație Publică – din Zalău în octombrie 2006, dar și-a suspendat facultatea la finalul anului universitar 2007.

„Am făcut și un liceu în domeniu, adică, totuși, cât de cât am habar. Și am consilier angajat”

Întrebat despre studiile sale și cum se descurcă în comisiile din care face parte, Fodoca a spus că are totuși un liceu și “cât de cât” are habar.

“Nu am mai continuat-o (n.r.: facultatea). Ce problemă ar avea facultatea, ca să ai o capacitate, ca să înțelegi? Am făcut și un liceu în domeniu, adică, totuși, cât de cât am habar. Și am consilier angajat.

Dar nu e vorba de mine, doamnă dragă. Deci dvs. știți că un parlamentar are și consilier angajat în domeniu, deci mă consult cu cineva.

Clar, am intervenții în comisii și e normal și o să mă duc cu amendamente, o să mă duc cu toate. Sunt de 2 luni în Parlament sau ce vreți acum, să întorc eu România cu susul în jos sau ce așteptați sau ce doriți de la mine?

Înțelegeți că mă consult cu cineva și pregătirea mea … deci eu mă pregătesc cu cineva.

V-am spus că am un consilier, doamnă dragă, angajat în domeniu și cu care colaborez, e normal”, a afirmat senatorul POT, în cadrul emisiunea Politica Zilei.