Dezastru în paradis / Povestea românilor care și-au văzut vacanța în Grecia transformată într-un adevărat calvar: „Calamarul era tare și mirosea urât”

, care ar fi trebuit să fie o experiență de neuitat pentru un grup de turiști români, s-a transformat într-un coșmar dezamăgitor. Din păcate, această situație nu este singulară, deoarece cazurile de înșelăciune par să se înmulțească. În urma dezvăluirilor altor turiști români pe diverse grupuri de Facebook despre experiențele lor negative la diferite restaurante, se pare că situația devine din ce în ce mai gravă.

Vacanța ruinată de intoxicație alimentară

Un român și familia sa au plecat în vacanță în Grecia, la frumoasa stațiune Lefkada, cunoscută pentru plajele superbe. Însă, alegând plaja Afteli, au avut parte de o neplăcută surpriză. La un beach bar, au comandat un platou cu fructe de mare pentru două persoane, care a fost servit extrem de rapid. Din nefericire, mâncarea nu era proaspătă și s-au îmbolnăvit cu toții de o intoxicație alimentară, afectându-le vacanța complet.

Bărbatul și-a dat seama însă că mâncarea era stricată. Calamarul mirosea urât, iar alte preparate din platou emanau un miros neplăcut. Deși ospătarul insista că totul este proaspăt, când a mirosit și el calamarul, a decis să retragă platoul.

Românul nu le-a cerut bani pentru el, dar chiar și așa, problemele au continuat. Turiștii au decis să comande patru porții de mâncare la pachet. Deși românul le-a oferit o degustare de calamar prăjit în prealabil și totul părea în regulă, calvarul a început când au ajuns la hotel, scrie .

Reclamație pentru mâncare stricată

, atât creveții cât și calamarii pe care i-au comandat au fost stricați, iar din nefericire, copilul lor a avut de suferit după ce a mâncat din acele preparate alterate. Bărbatul care se afla în Grecia în călătorie a hotărât să ceară un sfat românilor cu privire la cum să depună o reclamație. El și-a dorit să găsească un loc unde să poată face o plângere, având în vedere coșmarul trăit în timpul vacanței.

„Am fost astăzi la Afteli. E prima oară când ni se întâmplă așa ceva în Grecia. La beach bar am comandat un platou cu fructe de mare pentru 2 persoane, care au venit suspect de repede, cam 10 minute. Calamarul era tare și mirosea urât, caracatița la grătar era lipicioasă, necomestibilă. L-am chemat pe ospătar și i-am spus că produsele sunt alterate, el a susținut că sunt proaspete. Era și o doradă la grătar care avea carnea lipicioasă.După ce i-am dat să miroasă calamarul, a decis să ia platoul. Nu ni l-a pus la plată.Comandasem și la pachet porții de mâncare. I-am zis că dacă sunt la fel nu le luăm.

Înainte de a pleca, mi-au adus un calamar prăjit, să gust. Era ok. Am luat pachetele, când am ajuns acasă, calamarii și creveții comandați erau stricați. A început copilul să vomite instant. Unde se poate face reclamație aici, ceva în genul ANPC-ului de la noi?”, a povestit românul pe grupul de Facebook Forum Lefkada.