Din gelozie, un comisar-șef și-a transformat subordonații în interlopi: i-a rugat să spargă cauciucurile unui rival în dragoste și să-i amendeze amanta care l-a părăsit

Un de la Poliţia Piatra Neamţ care conducea Biroul de Ordine Publică, Aolăriţei Dragoş, a ajuns în atenția procurorilor, nu în calitate de om al legii ci de interlop; după ce a fost părăsit de o amantă, acesta ar fi solicitat ajutorul subordonaților, chiar în timpul serviciului, pentru a vandaliza noului iubit al fostei sale relații extraconjugale.

„Conform unor surse din anchetă, totul ar fi pornit de la o poveste de amor extraconjugal, ofițerul fiind căsătorit. Acesta ar fi avut o relatie cu o femeie din Piatra Neamt, însă s-a îndrăgostit lulea, iar când femeia (care avea o altă relație) a vrut să pună capăt legăturii cu politistul, acesta a devenit extrem de gelos, trecând la amenințări pe care le-a pus ulterior în practică atât împotriva ei, cât și împotriva iubitului acesteia.

Pentru a se răzbuna si pentru a o convinge pe ibovnică să revină la sentimente mai bune, i-a spart toate anvelopele de la masină, de nu mai puțin de patru ori.

De două ori a spart și anvelopele mașinii iubitului femeii, de fiecare dată, acțiunile de tip mafiot, fiind suprinse in imagini video, care au fost depuse la dosarul deschis de procurori în luna ianuarie, constituindu-se în probe irefutabile” relatează

Prejudiciul a fost estimat la circa 1.600 de lei.

Procurorii nu au luat nicio măsură preventivă împotriva celor patru suspecţi: ofiţerul nu mai conduce Biroul de Ordine Publică, fiind mutat la altă structură.

Conform sursei citate, Aolăriței Dragoș este acum cercetat în stare de libertate pentru infracțiuni de distrugere, și suspect pentru infracțiunea de abuz în serviciu.

Alături de șef, alți trei polițiști sunt urmăriți penal în același dosar penal

Presa locală relatează că, faptele au avut loc în prima lună a acestui an, dar ancheta a fost declanşată abia în decembrie, când a avut loc şi o percheziţie.

„S-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale impotriva inculpatului A.D., pentru săvârşirea unei infracţiuni de distrugere, în formă continuată (2 acte materiale), constând în aceea că, în două nopţi diferite din ianuarie 2022, fiind în timpul serviciului, a distrus, prin înţepare, cauciucuri de la două autoturisme aparţinând unor persoane vătămate diferite“, a transmis Parchetul Neamţ.

Acuzaţia de abuz în serviciu survine altei „misiuni“ nocturne, relatează jurnaliștii nemțeni: cu o autospecială a Poliţiei Piatra Neamţ a urmărit, fără vreun drept legitim, pe străzile din oraş maşina unei persoane vătămate, şicanând-o; se pare că la volan era tot femeia cu care avusese o relaţie extraconjugală.

Pe 14 decembrie, anchetorii au percheziţionat domiciliul ofiţerului. Ce probe au găsit

În urma acestei acțiuni au fost ridicate mai multe bunuri ce pot proba infracţiunile cercetate: autori, participanţi şi conservarea urmelor săvârşirii faptelor penale, susțin procurorii.

Tot în acest dosar mai sunt cercetaţi alţi trei agenţi de la Poliţia municipiului Piatra Neamţ, pentru acces ilegal la un sistem informatic.

La perchezitia amintită ar fi fost găsite probe precum mesaje de amenințare trimise către femeia în cauză, mesaje care descriau răzbunările pe care ofițerul avea să le pună ulterior în practică, folosindu-se de funcție, uniformă sau de dotările instituției, menționează presa locală.

„Ordine” de șef gelos: să-i urmărească amanta și să spargă anvelopele rivalului

„Pentru a-și pune în aplicare planurile de răzbunare, ofițerul s-a folosit și de subalternii săi, polițiști de la Ordine Publică- Piatra Neamț, de aici și capătul de acuzare pentru abuz în serviciu.

Pe unii i-a spus să-l verifice în baza de date pe iubitul femeii, pe alții i-a luat cu el când a spart anvelopele mașinilor, iar pe alți polițiști aflați în timpul serviciului, i-a pus să o șicaneze pe femeie, adică să o urmărească în trafic și să sancționeze drastic orice abatere de la regulamentul rutier, sau chiar să inventeze presupuse abateri, pentru a se răzbuna sau pentru a o determina să reia relația extraconjugală.

Conform surselor noastre, în astfel de acțiuni ilegale ar fi fost implicati alături de ofițer, 5 sau 6 politisti (subordonati ai lui Aolăriței), însă în dosar apar cel putin la acest moment, doar 3 dintre ei. Spre suprinderea colegilor, unul dintre agenții anchetați este un polițist cu vechime și cu experientă, de aceea este greu de înțeles cum de a fost convins să ia parte la asemenea infractiuni” relatează tvmneamt.ro.

Sindicatului Europol Neamț: nu s-a dispus nici anchetă disciplinară în cadrul IPJ Neamț

„Un alt aspect extrem de grav al întregii povești, este că polițiștii își găseau astfel de preocupări, în timp ce Politia suferă de deficit de personal, în Piatra Neamț, fiind o singură patrulă pe timp de noapte pentru Ordine Publică, care cu greu poate gestiona eventualele intervenții în caz de urgență”, atrage atenția jurnalistul Ionuț Corfu, de la .

Conform procurorilor, comisarul șef s-ar fi folosit de functie, uniformă și mașina de poliție pentru a comite acțiuni de răzbunare și intimidare împotriva fostei sale amante și a iubitului ei, constând în distrugeri de bunuri sau chiar urmăriri prin trafic.

”Prin ordonanta Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt s-a dispus punerea în mișcare a actiunii penale impotriva inculpatului AD. cercetat in stare de libertate, pentru savarșirea unei infractiuni de distrugere, in forma continuata (2 acte materiale), fapta prev. și ped. de art. 253 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., constand in aceea ca, in doua nopti diferite din cursul lunii ianuarie 2022, fiind in timpul serviciului, a distrus, prin întepare, cauciucuri de la doua autoturisme apartinand unor persoane vatamate diferite, producand un prejudiciu estimat la suma de 1050 lei, respectiv un prejudiciu estimat la suma de 650,56 lei.

Totodata, ofiterul este cercetat și in calitate de suspect, pentru savarșirea unei infractiuni de abuz in serviciu, constand in aceea ca, intr-una din nopti a utilizat necorespunzator resurse materiale și umane ale Inspectoratului de Politie Judetean Neamt, urmarind prin mun. Piatra Neamt, jud. Neamt, cu o autospeciala de politie inscriptionata, autoturismul unei persoane vatamate, fără un drept legitim, producand o vatamare a intereselor legale ale Inspectoratului de Politie Judetean Neamt, institutie in care susnumitul activa la data faptei și o paguba ce va fi estimata ulterior (prin folosirea necorespunzatoare a resurselor materiale și umane ale respectivei institutii).

La locuinta efectiva a inculpatului a fost efectuata o perchezitie domiciliara, la data de 14.12.2022, fiind ridicate mai multe bunuri ce pot conduce la descoperirea și strangerea de probe cu privire la infractiunile cercetate, autori și participanti și la conservarea urmelor savarșirii infractiunilor.

In cauza mai sunt cercetati, in stare de libertate, 3 suspecti avand calitatea de agenti de politie din cadrul Politiei mun. Piatra Neamt- B.O.P., pentru infractiuni de acces ilegal la un sistem informatic, prev. și ped. de art. 360 alin. (1), (2), (3) C.pen.

Nu au fost luate masuri preventive in cauza.

Precizam ca punerea in mișcare a actiunii penale reprezinta o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, ce nu poate infrange principiul prezumtiei de nevinovatie”, a transmis pentru tvmneamt.ro, Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț