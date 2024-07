Dragoș Frumosu (Sindalimenta), despre carnea făcută în laborator: A înnebunit lumea. Nu poți să compari o hrană artificială cu una naturală (VIDEO)

Președintele Sindalimenta, Dragoș Frumosu, a vorbit despre decizia autorităților britanice de a autoriza , joi, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și a subliniat că o hrană făcută în laborator nu poate fi comparată cu una naturală.

Dragoș Frumosu (Sindalimenta), pe B1 TV, despre carnea făcută în laborator

Întrebat despre decizia autorităților britanice, președintele Sindalimenta a răspuns tranșant: „Păi, eu ce aș putea să vă spun, decât că eu cred că a înnebunit lumea. N-aș putea să mă exprim altfel. Sigur, am încredere deosebită în cercetare, dar în cercetarea adevărată, nu în cercetarea din punct de vedere al hranei, pentru că o hrană artificială este cert că nu poți să o compari, indiferent de ceea ce faci în laborator, cu o hrană naturală”.

„Sigur, poți să obții anumite rezultate din punct de vedere al parametrilor tehnici, al gustului, al altor factori, să spunem așa, asemănători, dar o hrană naturală este o hrană naturală”, a subliniat Dragoș Frumosu.

Dragoș Frumosu: Discutăm de ani de zile despre E-urile alimentare, despre dublul standard

„Noi discutăm de ani de zile despre E-urile alimentare, noi discutăm de ani de zile despre dublul standard la alimente și la alte categorii de produse, or ca să ajungi să faci, să produci hrană artificială pentru omenire, chiar dacă, spre exemplu, în Anglia a început acest sistem cu hrană pentru animăluțe, mie mi se pare o nebunie, sau, într-adevăr, cred că sunt două direcții – sau poate or fi mai multe, la două mă gândesc în momentul de față – de la care vine acest concept de hrană artificială, hrană produsă în laborator, carne produsă în laborator, am văzut și ouă produse în laborator ș.a.m.d.”, a continuat el.

„Sau de la faptul că numărul populației a crescut fantastic de tare și atunci nu există capacitate de producție ca să hrănești întreaga populație a globului, ceea ce într-un vitor apropiat poate să creeze mari conflicte sociale la nivelul statelor, sau este o nebunie și oamenii care au foarte mulți bani nu mai știu ce să facă cu ei”, a mai spus președintele Sindalimenta.