„E o nebunie!”. Cât costă parcarea la Spitalul Judeţean Cluj-Napoca

O pacientă care a ajuns noaptea la Urgențe, la Spitalul Clinic Județean Cluj-Napoca, având o tăietură gravă a fost tratată de o domnișoară medic rezident, pentru că în unitatea medicală nu era niciun medic specialist pe chirurgie plastică și niciun doctor specializat n-a vrut să vină la spital în miezul nopții. Doctorița rezidentă a reușit până la urmă să o trateze pe pacientă cu indicații primite prin telefon. Fratele femeii a avut apoi o altă surpriză: 160 de lei taxa de parcare. Reacția spitalului la aceste acuzații a venit imediat.

Experiența unei paciente la Spitalul Judeţean Cluj-Napoca

„Am venit în noaptea de 26-27 iunie la urgențe cu o persoana cu taietură gravă. A venit salvarea la Aeroport după ea, era sora mea. Am ajuns in UPU unde practic NU AVEAȚI UN CHIRURG PE CHIRURGIE PLASTICA.. Aveați doar o domnisoara dr. rezident, care era cam depășită de situație. A sunat diversi medici care AU REFUZAT SA VINA LA SPITAL și săraca până la urmă, prin telefon, a reușit să facă operația. BRAVO EI!

La plecare din spital, nebunie mare, noaptea la ora 2.00. Am platit PARCARE 160 LEI, asta pentru ca am venit în urgențe cu un pacient! RUȘINE. Nu am fost acolo în vacanță!

Am și chitanțele de parcare. E nebunie! Aviz amatorilor!”, a povestit Marius Docea, fratele pacientei, pentru

Reacția Spitalului Clinic Județean Cluj-Napoca

Dorel Danciu, purtătorul de cuvânt al spitalului, a transmis pentru publicația citată că pacienta, care are 60 de ani, nu avea nevoie intervenție de chirurgie plastică. Ea a fost externată după trei ore, cu recomandări.

Acesta a mai precizat că a fost nevoie de reglementarea parcării în incinta spitalului deoarece traficul intens îngreuna accesul ambulanțelor, a mijloacelor de intervenție aparținând ISU și a mijloacelor auto care asigurau aprovizionarea spitalului.

„Tarifele de parcare nu a fost stabilite pornind de la considerente economico-financiare, scopul urmărit a fost acela de a descuraja parcarea de lungă durată în interiorul spitalului, asigurând astfel o anumită mobilitate în interior și acces tuturor pacienților cu urgențe medicale, fie că se prezintă cu ambulanța sau sunt aduși cu mijloace auto proprietate personală;

Parcarea din interiorul spitalului nu are statut de parcare publică, în imediata apropiere a unității spitalicești există astfel de parcări pentru staționarea de lungă durată”, a transmis purtătorul de cuvânt al spitalului, Dorel Danciu.

Acesta a mai susținut că unitatea medicală se află printre puținele care permit accesul pacienților în interior cu mijloace auto și staționarea gratuită pentru 15 minute. Regulamentul e public pe site-ul spitalului și la intrările în unitatea medicală.