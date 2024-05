Eduard Hellvig, metaforă inspirată din Game of Thrones: „În timp ce lumea este divizată de dispute interne, dușmani puternici de dincolo de «Zid» amenință să distrugă tot ce s-a realizat în ultimul secol”

În timp ce lumea este divizată de dispute interne, dușmani puternici de dincolo de „Zid” amenință să distrugă tot ce s-a realizat în ultimul secol, a afirmat fostul director al Serviciului de Informații, Eduard Hellvig, pe , folosind o metaforă inspirată din serialul Game of Thrones pentru a descrie imaginea de ansamblu a amenințării imediate cu care se confruntă Europa de Est.

Eduard Hellvig: Pentru prima dată în secole, România este de partea corectă a „Zidului”

Fostul director al SRI consideră că democrațiile liberale din Europa de Est „sunt în prezent puse la încercare”.

„Și în timp ce lumea occidentală dezbate teme polarizante și provocatoare precum inteligența artificială și impactul său, schimbările climatice, adaptarea la cataclisme viitoare potențiale, această regiune este confruntată cu o amenințare mai concretă și imediată. Imaginea de ansamblu evocă metafora Zidului din popularul univers fictiv al Game of Thrones: în timp ce lumea este divizată de dispute interne, dușmani puternici dincolo de «Zid» amenință să distrugă tot ce s-a realizat în ultimul secol. Din poziția pe care am avut-o în ultimii ani, ca Director al Serviciului Român de Informații, am putut fi martorul diferitelor valuri ale acestei amenințări și pot evalua dinamica sa pentru viitor. Presiunea se va intensifica, în special în timpul conflictului militar din regiune, care va avea, fără îndoială, un impact decisiv pentru generațiile viitoare”, a declarat Eduard Hellvig.

El a explicat că „bătălia” vizează și țări care aspiră la a deveni democrații liberale și societăți deschise, cum sunt statele din Balcanii de Vest sau fost republici sovietice ca Ucraina și „mai ales Republica Moldova”.

„Nu toate țările au manifestat aceeași rezistență până acum. România, la fel ca și Polonia, este unul dintre pilonii «Zidului» care protejează Europa și NATO. Noi avem o voință politică neclintită de a sprijini efortul Occidentului pentru a construi forme active de protecție. Ne bazăm pe un sprijin popular ferm pentru acest proces – două treimi din români aleg Occidentul în comparație cu alternativele, iar sprijinul pentru Rusia este sub 5-6%. Clasa politică a fost consecventă în susținerea deciziilor menite să consolideze calea pro-vestică, precum și să consolideze relațiile strategice cu SUA, UE și NATO”, a adăugat Eduard Hellvig.

Hellvig spune că în această regiune este una în care „influența occidentală poate fi întărită și ofensiva negativă poate fi blocată”.

„De data aceasta, România beneficiază de o poziție privilegiată – pentru prima dată în secole, este de partea corectă a «Zidului». Din această poziție, poate juca un rol influent în regiune – nu doar în domeniul economic, ci și în cel strategic, militar și cultural”, a mai afirmat Eduard Hellvig.