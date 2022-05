Educatoare din Pitești, reţinută pentru că ar fi agresat mai mulţi copii (VIDEO)

O femei de 44 de ani, educatoare la o creșă din Pitești, a fost reținută sub acuzația de purtare abuzivă, fiind suspectată că a agresat mai mulți copii lăsați în îngrijirea sa. Ea a fost pusă sub control judiciar și nu are voie să exercite profesia de educator și nici alte activități care presupun contactul direct cu minorii, informeză B1 TV în cadrul Știrilor prezentate de Ștefan Pășcuță.

Educatoare reținută după ce ar fi lovit copiii

Organele judiciare penale au făcut cercetări în perioada aprilie – mai și au constatat că femeia, în calitate de angajat al unei creșe, a agresat fizic minori pe are îi avea în grijă. Ancheta a pornit după ce un părinte a sesizat că a descoperit vânătăi pe corpul micuțului. Pe parcursul anchetei, polițiștii au constatat că sunt și alte cazuri similare.

Pe 10 mai, polițiștii de investigații criminale din cadrul Secției 3 au reținut-o pe educatoare sub săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă. Femeia a fost prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, care a dispus măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 dw zile.

Educatoarea, vizată și într-o cercetare disciplinară

Primăria Pitești a transmis că educatoarea se afla, la data demarării anchetei penale, și în anchetă administrativă.

Cercetarea disciplinară a fost demarată la nivelul instituțiie ca urmare a seisăzării formulate de șeful Serviciului Creșe Pitești.

Femeia e educatoare din 2018 și înainte a fost îngrijitoare la creșă.