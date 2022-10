Elevi minori, percheziționați abuziv în timpul orelor de curs. Unui copil cu autism i s-a făcut rău, dar a fost ignorat / UPDATE: Explicațiile polițiștilor (VIDEO)

Scene scandaloase la o școală din Ilfov. Elevi minori au fost percheziționați în mod abuziv de polițiști, care căutau să vadă dacă au arme asupra lor. Agenții au intrat în clasă în timpul orelor de curs și au început să dea ordine fără să ofere vreo explicație sau să respecte protocoalele impuse, informează . Ba mai mult, la un moment dat unuia dintre elevi, care suferea de autism, i s-a făcut rău, însă a fost complet ignorat. Părinţii sunt revoltaţi că n-au fost informaţi despre acţiune şi au depus plângeri împotriva comisarului care a condus acţiunea, informează B1 TV, în cadrul Știrilor prezentate de Aneta Sîngeorzan.

UPDATE, 31 octombrie, ora 10.30: Au apărut primele reacții în cazul elevilor percheziționați în mod abuziv de polițiști, care căutau să vadă dacă au arme asupra lor. Agenții au intrat în clasă în timpul orelor de curs și au început să dea ordine fără să ofere vreo explicație sau să respecte protocoalele impuse. Polițiștii spun că aceste controale făceau parte dintr-un program de pregătire și nicidecum cu intenția de a speria copiii, ai căror părinți au ajuns să depună chiar plângeri de abuz.

„Polițiștii din Ilfov au participat la o ședință comună a acestei școli, alături de directorul unității de învățământ, consilier școlar, șeful Poliției Locale Jilava, un reprezentant al Primăriei Jilava, precum și șeful societății de pază care desfășoară activități specifice la unitatea de învățământ respectivă. În cadrul ședinței au fost discutate, în principal, aspecte ce vizează prevenirea și combaterea faptelor antisociale, inclusiv de natură penală, în cadrul școlii, și s-a luat în discuție ca școala, împreună cu firma de pază, să întocmească o procedură prin care agenții de pază să poată controla ghiozdanele elevilor în scopul prevenirii introducerii obiectelor periculoase în școală.

În acest context, în data de 12 octombrie, polițiștii Biroului de Siguranță Școlară Ilfov împreună cu polițiști din cadrul Poliției orașului Măgurele au desfășurat o activitate specifică preventivă privind portul și folosirea fără drept a obiectelor periculoase în școala respectivă, în baza unui plan de acțiune”, a declarat Anne-Marie Ciolcă, de la Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Ilfov.

Elevi percheziționați cu forța în timpul orelor

Polițist: Bună ziua!

Elevi: Bună ziua!

Polițist: Tu nu te ridici în picioare?

Elevă: Poiftim?

Elevă: Scuze…

Polițist: Așa discutăm? De pe scaun?

Elevă: Nu…

Polițist: Vreau să scoateți pe masă tot ce aveți în buzunare. Puneți pe bacă? S-a întâmplat ceva? (Către elevul din prima bancă)

Elev: Nu s-a întâmplat nimic.

Polițist: Și atunci?

Elevii minori de la Şcoala Gimnazială nr.1 Jilava au trecut prin momente cumplite. Polițiștii de la IPJ Ilfov au percheziţionat întreaga clasă fără să prezinte vreun mandat, aşa cum prevede legea, și fără a explica motivele acțiunii de control, informează Fanatik. Aşa cum se vede din imagini, oamenii legii intră pur și simplu în sălile de curs unde, fără nicio explicaţie, încep să îi controleze drastic pe copii.

Polițist: În primul rând, aveți ceva (neinteligibil), aveți ceva la voi? Obiecte periculoase?

Elevi: Nu.

Polițist: Nu? Eu vă spun de pe acum, dacă am găsit la cineva (neinteligibil)

Elevă: Eu am desfăcătorul acesta…

Polițist: Ce cauți cu el la școală?

Elevă: Am fost săptămâna trecută în Turcia, l-am folosit la ghiozdan. Am uitat să îl scot.

Polițist: Am înțeles. Știi că nu aveți voie cu așa ceva la școală?

Elevă: Da…

Polițist: Atunci ce cauți cu el la școală?

Elevă: Am vrut să îl scot, dar am uitat.

Atitudinea polițiștilor din timpul acțiunii de control lasă de dorit din ce în ce mai tare odată ce avansează cu perchezițiile.

Polițist: (se adresează unei colege) Vezi ce are în ghiozdan. (arătând către fata care nu s-a ridicat în picioare)

Polițist: (către o altă elevă) Ce aveți aici?

Elev din prima bancă: Și domnii polițiști pentru ce ați venit la școală?

Polițist: Să vă controlăm pe voi…da

Elev: Deci vrea să vadă dacă nu avem arme…așa-i?

Polițist: Da.

Iar câteva momente mai târziu aceluiași elev i se face rău, însă oamenii legii ignoră complet nevoile elevului.

Elev din prima bancă: Cred că încep să vomit.

Polițistă: -neinteligibil-

Elev din prima bancă: (repetă) Cred că încep să vomit.

Acțiunea de control continuă, iar la final polițistul se asigură să îi atrage atenția elevei care nu s-a ridicat de pe scaun ca la următoarea întâlnire să se conformeze ”cerințelor de bun simț”.

Polițist: Cine are foarfecă?

Elevă: Domnișoara are.

Polițist: E mare? Mi-o arăți? Asta e pentru școală, da?

Elevă: Da, o pun în dulap.

Poilițist: O zi bună! La revedere” Și să te ridici data viitoare de pe scaun, da?

Directoarea școlii nu a fost informată despre percheziție

Așa cum era de așteptat, întâmplarea a ajuns la urechile părinților care au depus plângeri împotriva polițistului care a condus acțiunea. Familiile elevilor implicați sunt revoltate și cer socoteală pentru cele întâmplate.

Potrivit Fanatik, directoarea școlii a aflat despre situație în momentul în care portarul a anunțat-o că mai mulți polițiști au descins în şcoală. Aceasta nu ar fi fost informată în prealabil de nicio acţiune a poliţiei pentru acea zi. Directoarea şcolii le-a cerut oamenilor legii să-i explice despre ce acţiune este vorba şi dacă au mandat pentru desfășurarea acestor percheziții.

Femeia a sunat la Inspectoratul Şcolar pentru a afla ce se întâmplă, pentru că polițiștii nu i-au permis accesul în sălile de clasă în timp ce îi controlau pe copii. Polițiștii au fost sunați apoi de la inspectorat ceea ce i-ar fi iritat și a dus, într-un final, la încheierea întregii operațiuni. în acest moment, părinții nu au avut parte de nicio explicație din partea Poliției Române pentru gestul făcut de oamenii legii.