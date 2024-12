Elvis Presley, Ricky Martin și Tina Turner într-un Revelion de ținut minte pe B1 TV!

Trei legende ale muzicii ale internaționale urcă pe scenă la B1 TV în noaptea de Revelion în trei show-uri memorabile, așa cum vezi o dată-n viață.

”Elvis ’68 Comeback Special”, un program de excepție pe care B1 TV îl propune pentru începutul serii de Revelion, de la ora 21.00, un concert special care a marcat revenirea lui Elvis Presley în industria muzicii după opt ani de pauză, aceasta fiind și perioada de apogeu a legendarului artist. Acest program special a fost înregistrat în iunie 1968 în studiourile NBC și a inclus hituri precum Jailhouse Rock, Hound Dog sau Can’t Help Falling in Love, fiind filmat într-o atmosferă intimă, cu o mică orchestră și înconjurat de fani.

În apropierea miezului nopții, gazda dumneavoastră pentru trecerea în noul an va fi Nadia Ciurlin, într-o ediție specială a Știrilor B1 TV care va surprinde atmosfera în care românii de pretutindeni petrec Revelionul și ne va conecta, în direct, la explozia artificiilor de la intrarea în 2025.

La jumătate de oră după miezul nopții, Ricky Martin cântă într-un concert care face parte din The Black and White Tour și care este plin de ritm, muzică bună și surprize pentru publicul telespectator.

Livin’ La Vida Loca, It’s Alright, Drop It On Me și I Don’t Care sunt doar o parte a hiturilor pe care Ricky Martin le interpretează în cadrul acestui concert extraordinar.

De la ora 02.30, B1 TV vă oferă, un alt concert excepțional, plin de energie și muzică de calitate, care face parte din ultimul turneu al Tinei Turner, ”50th Anniversary Tour”, filmat în anul 2009.

”Tina: Live!” a fost unul dintre cele mai mari turnee ale artistei, cu peste 90 de spectacole în 40 de orașe din întreaga lume, la care au participat peste un milion de fani. În acest show veți putea asculta, printre altele, hiturile Love Got To Do With It, The Best, Private Dancer sau We Don’t Need Another Hero.

Alte programe speciale oferite de B1 TV în preajma Revelionului și în primele zile din ianuarie

DOCUMENTAR – CHER / Marți 31 decembrie, ora 16.00

O artistă legendară, Cher a fascinat mereu fanii din întreaga lume, dar și presa mondenă, reușind astfel să intre în istoria muzicii.

Documentarul prezintă incredibila carieră a acesteia, oferind telespectatorilor și multe imagini de arhivă, inclusiv interviuri cu Cher. Artista a cucerit fanii din intreaga lume reușind de fiecare dată să se reinventeze și să rămână la modă. La cei 78 de ani, Cher se pregătește pentru un nou album și un nou turneu mondial.

DOCUMENTAR – ALAIN DELON / Marți 31 decembrie, ora 18.00

Documentarul prezintă cariera incredibilă a lui Alain Delon chiar prin intermediul filmelor sale, de la primele roluri și până la ultimele interviuri. Celebrul actor a fascinat o lume întreagă și multe generații prin intermediul celor 87 de filme în care a jucat. Desigur, viața personală nu avea cum să lipsească din acest film, Delon fiind unul dintre cei mai populari actori din toate timpurile.

DOCUMENTAR – MELANIA TRUMP / Marți 31 decembrie, ora 19.00

Filmul prezintă rolul pe care Melania Trump îl joacă în viața lui Donald Trump, cel care va redeveni președinte al Statelor Unite începând cu ianuarie 2025.

Eleganța, stilul, dar și discreția sunt principalele elemente care o caracterizează pe Melania. Documentarul le va prezenta telespectatorilor și modul în care o tânără model din Slovenia a reușit să ajungă prima doamnă a Statelor Unite.

DOCUMENTAR – ELVIS / Miercuri 1 ianuarie, ora 12.00

Documentarul prezintă viața lui Elvis Presley, persoana din spatele imaginii de vedetă. Participarea în război, fluctuațiile din carieră și tumultuoasa viață personală, dar și moștenirea sa sunt principalele subiecte ale acestui film fascinant.

DOCUMENTAR – MICHAEL JACKSON / Miercuri 1 ianuarie, ora 16.00

Galeria de staruri propusă de B1 TV nu ar fi fost completă fără Michael Jackson. Documentarul produs în anul 2024 prezintă fascinanta carieră a acestuia, modul în care a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți artiști din toate timpurile, o adevărată legendă.

Filmul prezintă și o serie de interviuri cu apropiați ai lui Michael Jackson, persoane care au fost alături și în perioada de glorie, dar care au fost martorii și ultimilor ani ai acestuia, ani foarte dificili și apăsători, în care Michael a fost nevoit să suporte nenumărate critici din partea mass media.

FILM – BULETIN DE BUCUREȘTI / Miercuri 1 ianuarie, ora 18.00

În prima zi a noului an, B1 TV vă propune o comedie clasică a cinematografiei românești, Buletin de București, în regia lui Virgil Calotescu, în care vom avea ocazia să-l revedem pe regretatul Mircea Diaconu. Catrinel Dumitrescu, Draga Olteanu-Matei și Octavian Cotescu interpretează celelalte roluri principale.

DOCUMENTAR – AUTOBIOGRAFIA LUI NICOLAE CEAUȘESCU / Miercuri 1 ianuarie, ora 21.00

Documentarul este unul dintre cele mai cunoscute și apreciate filme despre regimul lui Nicolae Ceaușescu. Telespectatorii vor putea vedea imagini inedite cu fostul dictator, documentarul fiind alcătuit doar din imagini de arhivă, o serie de videograme, fie alături de mari lideri ai lumii, fie în timpul cunoscutelor vizite pe şantiere şi în fabricile României, dar şi imagini de la parade şi alte evenimente dedicate lui Ceauşescu.