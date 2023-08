Expert în condus defensiv, după accidentul de la 2 Mai: Vor mai urma astfel de cazuri. Legea trebuie schimbată. Fenomenul șoferilor care conduc drogați este în plină expansiune (VIDEO)

Sorin Ene, expert în condus defensiv, a comentat , duminică, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai, și s-a arătat de părere că „vor mai urma” astfel de cazuri, având în vedere că „fenomenul” șoferilor care conduc sub influența drogurilor este „în expansiune”.

Sorin Ene, expert în condus defensiv, pe B1 TV, despre accidentul din 2 Mai

Întrebat despre efectul substanțelor interzise asupra șoferilor, Sorin Ene a explicat: „În momentul în care ești sub influența unor substanțe interzise, cu atât mai mult că acest tânăr conducător auto, dacă putem să îl numim așa, era sub influența, citez, unui «cocktail», vreau să vă spun că tot ceea ce înseamnă simțuri normale ale unui conducători auto sunt absolut reduse, înjumătățite, sau chiar sub – în primul rând, orientare în spațiu, aprecierea distanțelor, urmărirea benzii de circulație, atenție distributivă, timpul de reacție, care este extrem de important, și aș putea să continui așa până mâine dimineață. Le-am spus pe cele mai importante”.

„Vor mai urma (astfel de cazuri, n.r.) trebuie să fim realiști că vor mai urma asemenea cazuri, cu părere de rău o spun dar este realitatea (…). Legea trebuie schimbată, de acolo trebuie început. Am tras aceste semnale de alarmă, spunând întotdeauna că este un fenomen, un fenomen în expansiune, un fenomen în plină dezvoltare. Nu se întâmplă de ieri, de azi, ca tineri descoperiți (sub influența substanțelor interzise, n.r.) la volan să omoare cetățeni și semenii lor”, a adăugat expertul în condus defensiv.

„În primele șase luni ale începutului acestui an, în urma acțiunilor autorităților, au fost depistați în jur de 1.300 de conducători auto aflați sub influența substanțelor interzise. Patru dintre aceștia, un număr foarte mare, au făcut accidente soldate cu decedați și patru răniți grav, un număr extraordinar de mare. O mie trei sute au fost depistați, cine știe cât este numărul de mare al celor care conduc sub influența drogurilor sau a substanțelor interzise care nu sunt depistați? Sunt peste tot”, a mai declarat Sorin Ene.