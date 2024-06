Facebook, Instagram, Threads au fost picate mai bine de o oră și jumătate la nivel global!

În jurul orei 17, rețelele de socializare Facebook, Instagram și Threads au reușit să capteze total interesul utilizatorilor lor prin faptul că au devenit nefuncționale.

La un moment dat, utilizatorii rețelelor de socializare au fost deconectați și orice încercare a lor de-a se reloga a fost sortită eșecului, mulți dintre ei trăind cu spaima că le-a fost spart contul de către hackeri.

Disfuncționalitatea s-a manifestat atât în aplicația mobilă cât și pe desktop.

În doar un sfert de oră, pe platforma Down Detector se adunaseră aproximativ 125.000 de raportări de incidente, din întreaga lume, doar în legătură cu Facebook. În jumătate de oră, se ajunsese la 570.000 de raportări.

Ca de obicei, incidentul, unul dintr-o serie destul de numeroasă, a stârnit amuzamentul utilizatorilor rețelei lui Elon Musk, care spun că cei de pe Facebook și Instagram vin pe X să verifice de ce nu funcționează.

Situația pare să se fi remediat după o oră și jumătate, în jurul orei 18.20. Deocamdată, compania Meta nu a oferit o explicație oficială pentru situația creată.

