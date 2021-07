Femeile prefera sa bea gin! Iata de ce!

Desi nu exista bauturi exclusiv masculine sau feminine, ginul a fost adesea asociat cu sexul frumos, fiind una dintre alegerile preferate ale doamnelor si domnisoarelor de pretutindeni. Daca te-ai intrebat vreodata care este motivul din spatele acestei conexiuni, ai ajuns in locul perfect pentru a descoperi care este raspunsul!

Ingredientul cheie al bauturii de origine olandeza este reprezentat de fructele de ienupar. In momentul de fata, exista mai multe sortimente ale acestei bauturi. Pentru a te bucura de branduri de calitate de gin, dar si de preturi avantajoase, apeleaza cu incredere la magazinul online BeiCeVrei. Doar aici, vei reusi sa gasesti cele mai bune sortimente din bautura pe care toate femeile o adora!

In cele ce urmeaza, vei descoperi doar cateva motive pentru care femeile prefera sa consume gin. Cu toate acestea, ar trebui sa retii ca aceasta bautura este iubita de toata lumea, fiind unul dintre cele mai populare tipuri de alcool din lume!

Motivul 1: Ofera multiple beneficii pentru organism

Atunci cand este consumat cu moderatie, acest tip de alcool poate avea nenumarate beneficii pentru sanatate. Pentru inceput, trebuie mentionat ca un pahar de gin tonic contine doar 120 calorii, ceea ce inseamna ca este preferat de catre femeile care au grija de silueta lor.

In plus, fructele de ienupar accelereaza metabolismul si sunt un antioxidant natural, toate aceste caracteristici fiind cautate de catre persoanele care vor sa slabeasca. De asemenea, acest tip de alcool poate fi savurat chiar si de catre persoanele care sufera de diabet zaharat de tip 1.

Motivul 2: Este ideal pentru a prepara cocktailuri de senzatie

Conform lui Nikitas Aspiotis, general manager PPD Romania, unul dintre cei mai mari importatori de bauturi spirtoase de pe plan local: „Multa vreme, femeile au fost asociate cu bauturile dulci – lichioruri, aperitive, cocktailuri cu concentratii reduse de alcool, vinuri rosé si beri aromate. Astazi vorbim mai degraba despre o diversificare a gusturilor si despre o orientare catre bauturi mai tari, dar sub forma de cocktailuri“.

Din acest punct de vedere, bautura care a fost adesea asociata cu doamnele este un ingredient cheie pentru prepararea unor cocktailuri delicioase. Bramble, French 75, Martini, Gilmet, Tom Collins, Pink Lady sunt doar cateva denumiri de combinatii alcoolice pe care le poti pregati folosind aceasta bautura. Desigur, nu trebuie neglijate nici combinatiile clasice, in care adaugi apa tonica sau Coca Cola.

Motivul 3: E pur si simplu delicios!

In general, nu este recomandat sa consumi gin in varianta simpla. Exista nenumarate retete pe care le poti incerca pentru a descoperi combinatia care ti se potriveste. Iata doar cateva idei!

felii de castravete si apa minerala;

capsune, piper negru proaspat macinat si apa tonica;

suc de lime si apa tonica;

Campari si Vermouth dulce (45 de ml din fiecare);

jumatate de lime, jumatate de castravete, frunze de busuioc si flori de soc;

felii de ananas, suc de ananas, lime si apa tonica.

Desi recomandarile de mai sus nu se incadreaza in categoria de cocktailuri, acestea sunt delicioase si ar trebui incercate de oricine prefera bautura obtinuta din fructe de ienupar. De asemenea, in magazinul online BeiCeVrei vei gasi sortimente aromate ale acestei tarii, produse de branduri cunoscute, precum Tanqueray, Gordon’s, Kingsbury, The Botanist, Hendrick’s si multe altele.