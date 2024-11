Fiica unui pacient decedat la Spitalul Pantelimon: Din momentul în care a fost mutat în salonul 6, am simțit că este lăsat acolo și așteptăm sfârșitul. Așteptăm rezultatul necropsiei (FOTO, VIDEO)

Fiica lui Vasile Manole, un pacient în vârstă de 74 de ani care a murit la , a vorbit despre cele întâmplate și a precizat că așteaptă rezultatul necropsiei pentru a decide pașii juridici pe care îi va urma.

Ce spune fiica pacientului decedat la Spitalul Pantelimon

Femeia a menționat că nu vrea să generalizeze și să extindă vina asupra întregului personal de la ATI.

„Aș dori să nu generalizăm, nu vorbesc despre tot personalul medical de la ATI (…). După ce am semnat consimțământul pentru traheostomie, atunci a fost mutat în salonul 6 și din acel moment am simțit că ceva nu mai este în regulă, efectiv am simțit că este lăsat acolo și să așteptăm sfârșitul, care a și venit, a fost inevitabil”, a declarat ea, joi, în fața spitalului.

Întrebată dacă are înregistrări cu personalul medical din spital, femeia a adăugat: „Sunt anumite probe care vor fi folosite în instanță, cu certitudine”.

Totodată, întrebată pentru ce va face plângere”, ea a explicat: „Malpraxis, în primul rând. Urmează, așteptăm și de la Institutul de Medicină Legală cele necesare. Momentan avem doar certificatul de deces în care s-a constatat decesul și atât. Așteptăm și rezultatul necropsiei, în urma căruia vom decide ce se va întâmpla pe viitor”.