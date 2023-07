Filmul Barbie a avut încasări record de 337 milioane de dolari și a întrecut drama istorică Oppenheimer

Filmul Barbie scrie istorie! De când a fost lansat, Pelicula cu Margot Robbie și Ryan Gosling a încasat 337 de milioane de dolari, întrecând astfel concurența – drama istorică Oppenheimer. Cele două au fost considerate ca fiind „aur” pentru cinematografie, confirmând că producțiile de pe marile ecrane sunt încă relevante.

Weekend-ul trecut va avea de acum încolo o însemnătate pentru cinema-ul american. Fenomenul Barbenhaimmer a adus niște încasări de neimaginat. Barbie a vândut bilete în valoare de 155 de milioane de dolari în Statele Unite și de 182 de milioane în restul lumii. Filmul regizat de Greta Gerwig este cel mai bun debut al acestui an.

În Los Angeles, Londra și în alte metropole, sute de mii de spectatori au putut viziona Barbie și Oppenheimer la pachet.

„Avem vizionarea de la ora 10 dimineaţă la Barbie. Ieşim din cinema, luăm o pauză scurtă şi ne aşezăm în primul rând, să vedem Oppenheimer. Bomba atomică o să explodeze în faţa ochilor noştri. Va fi uimitor!”, a spus un american.

Desigur, succesul filmului a venit odată cu câteva critici din partea unor persoane.

„Vrem să susţinem filmele originale. Este important să vedem aceste filme cât mai repede posibil, să le transmitem studiourilor că asta vrem să vedem”, a spus un alt american, potrivit .

