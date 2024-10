Gabriel Oprea, cu ocazia Zilei Armatei: „Cinstim memoria eroilor Armatei României căzuţi la datorie pe câmpurile de luptă ale veacului trecut, dar şi în teatrele de operaţii”

Gabriel Oprea a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Armatei, în care precizează că militarii români au avut și au un rol deosebit de important în consolidarea prestigiului României în plan internaţional.

“Am spus întotdeauna că ei sunt cei mai buni ambasadori ai imaginii României în lume. Devotamentul, profesionalismul şi curajul lor, dovedite în misiunile desfăşurate în teatrele de operaţii, precum şi în ţară, sunt motive de mândrie pentru fiecare român.

Această zi este un moment de recunoştinţă pentru cei care au luptat până la sacrificiul suprem pe fronturile celui de al Doilea Război Mondial. Totodată, este ziua în care cinstim memoria eroilor Armatei României căzuţi la datorie pe câmpurile de luptă ale veacului trecut, dar şi în teatrele de operaţii”, a transmis Gabriel Oprea, potrivit .

Gabriel Oprea a anunțat în acest context că a ridicat, din fonduri personale, “Monumentul Eroilor militari români căzuţi la datorie în teatrele de operații și pe teritoriul național”, monument donat Ministerului Apărării Naționale.

“România are datoria sfântă să asigure sprijinul necesar familiilor eroilor. Am fost de două ori ministru al apărării naționale, al afacerilor interne, vicepremier pentru securitate națională, prim-ministru interimar și în fiecare dintre aceste demnități, am fost alături de oameni, am sprijinit prin măsuri concrete, care au efecte și astăzi, oamenii din sistemul de securitate națională. Și am făcut totul cu sufletul.

Traversăm o perioada complicată, avem război la graniță. Contăm, ca întotdeauna, pe militari, credem întotdeauna în Dumnezeu și în Armată.

Uniunea Militarilor și Polițiștilor “Mihai Viteazul” urează La mulți ani! tuturor oamenilor deosebiți pe care îi celebrăm în 25 octombrie, care şi-au asumat, cu demnitate şi curaj, jurământul militar. La multi ani, bravi militari români! La mulți ani, Armată Română!”, a precizat Gl.(r) Gabriel Oprea.