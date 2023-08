Georgiana Pascu, despre cazul azilului mascat în pensiune: Asistăm din nou la un eșec al autorităților locale. Nu cred că era centrul New Yorkului și nu știa primarul ce se întâmplă în cartier (VIDEO)

Georgiana Pascu, manager de program la Centrul de Resurse Juridice, a comentat cazul azilului mascat în pensiune din județul Teleorman, joi, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac, și s-a arătat de părere că „asistăm din nou la un eșec al autorităților locale”.

Georgiana Pascu (CRJ), pe B1 TV, despre cazul azilului mascat în pensiune

Întrebată dacă este la curent cu astfel de cazuri, Georgiana Pascu a spus: „Cred că primele informații au apărut în spațiul public undeva la începutul lunii iulie, imediat după descinderea procurorilor și a polițiștilor în centrele din județul Ilfov, când am auzit că ar exista servicii de acest tip mascate sub forma unor pensiuni. Noi, de la Centrul de Resurse Juridice, încă n-am întâlnit așa ceva, dar am auzit că într-adevăr există”.

„În primul rând, cred că asistăm din nou la un eșec al autorităților locale. Cel puțin în materialul despre care faceți vorbire dumneavoastră erau vecini care vorbeau despre persoane în vârstă care veneau la gard și implorau pentru un colț de mâncare sau așa ceva. În aceste condiții, cred că era puțin probabil ca primăria, poliția, alte autorități ale statului de la nivel local să nu fi realizat că acolo există un grup de persoane în vârstă și, mai ales, închise, private de libertate”, a adăugat Georgiana Pascu.

„Despre detenția aceasta socială, cum, în fine, îi spunem de atât timp, se vorbește, din păcate, foarte puțin la nivelul factorilor responsabili. Este evident că, indiferent de denumirea pe care o poartă un serviciu, autoritățile statului au obligația să se asigure că toate persoanele vulnerabile sunt protejate”, a continuat ea.

„Acum, dacă ne uităm că acolo erau mai multe persoane în vârstă, ne punem întrebarea, asistentul social din partea primăriei, de unde proveneau acești oameni în vârstă? Nu știau unde au ajuns? Mai apoi, dacă au existat într-adevăr aceste situații în care oamenii veneau la poartă, nu și-a pus nimeni problema să sune la 112? Înțeleg că este, totuși, o comunitate destul de mică. Prin urmare, nu cred că era centrul New Yorkului și nu știa primarul New Yorkului ce se întâmplă pe o străduță dintr-un cartier”, a mai spus Georgiana Pascu, manager de program la CRJ.