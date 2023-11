Gestul impresionant pe care l-a făcut o stewardesă atunci când un bebeluș a început să plângă în timpul zborului: „Merită o mărire de salariu”

Inimile pasagerilor dintr-un avion au fost cucerite imediat de gestul făcut de o stewardesă atunci când un bebeluș a început să plângă în timpul zborului. Videoclipul publicat pe TikTok a fost asaltat cu comentarii și cu aprecieri.

Jessica Nelson, o mamă care călătorea cu bebelușul ei, a surprins întreg momentul. În timpul zborului, micuțul a devenit foarte agitat și a început să plângă. Stewardesa nu a stat prea mult pe gânduri și a intervenit imediat pentru a-l liniști pe copil.

Cu permisiunea mamei, stewardesa a luat micuțul în brațe și a început să îl plimbe prin avion, pentru a încerca să îl liniștească. L-a mângâiat pe spate și i-a făcut „un tur” al avionului, potrivit

On flight 2890 yesterday this angel saved me on my baby’s first plane ride 😇 @robloxsouthwestair