Gheorghe Ialomițianu, despre mesajul transmis de Popică, ginerele lui Savin, denunțătorul lui Dumitru Buzatu: Cred că e supărat pe socru, că nu i-a spus, că uite ce îl paște pe Buzatu, și se va face denunț, și îi spunea, ca să-l ferească (VIDEO)

Gheorghe Ialomițianu a avut o intervenție în emisiunea Politica Zilei, prezentată de Ioana Constantin, pe B1 TV, unde a comentat mesajul pe care l-a transmis ginerele denunțătorului, pentru Dumitru Buzatu.

“Pentru a se continua activitatea domnului Buzatu, PSD-ul ar trebui să îl pună pe acest deputat, domnul Popică, pentru că are aceleași obiceiuri. A fost crescut în același spirit. E o glumă, așa, o spun cu amărăciune. Cum poți să ai în Parlament un reprezentant de acest gen, măcar trebuia să își ceară scuze față de cei din Vaslui.

Și, mai grav, dacă era supărat că n-a știut, că i-ar fi spus, și cred că e supărat pe socru, că nu i-a spus, că, domnule, uite ce îl paște pe Buzatu și se va face denunț, și îi spunea ca să-l ferească. Nu prin faptul să-i spună, ‘nu fă asemenea nenorociri’, să nu mai săvârșească fapte de natură penală, vrea să-l ferească.

Deci acolo trebuiau să se apere, deci ei sunt supărați, probabil pe denunțător. De ce l-a denunțat? Nu pe Buzatu, că a săvârșit fapte de natură penală. E groaznic, și cred că mai avem și în alte județe încrengături de genul acesta. Sigur că ți-a spus ciolacu, probabil tot exercițiu de imagine, să limiteze aceste mandate la 2. Dacă impune în cadrul PSD ului, ar fi de felicitat.

Dar cred că e tot așa cum a fost și excluderea rapidă a lui Buzatu din partid, așa a făcut și propunerea aceasta cu limitarea la 2 mandate la Consiliul Județean sau vrea să scape de anumiți baroni, ca să vină alți baroni din PSD, pentru că aceștia sunt compromiși. Trebuie să vină alții care n-au o imagine atât de proastă, dar au aceleași obiceiuri”, a declarat Ialomițianu.

Deputat Eduard Popică, ginerele lui Emil Savin, denunțătorul președintelui Consiliului Județean Vaslui, a vorbit despre flagrantul organizat împotriva lui Dumitru Buzatu și spune că este sfâșietor pentru el acest moment și că baronul PSD îi era ca al doilea tată.

„Vreau să vă relatez de la bun început că Dumitru Buzatu pentru mine este ca un al doilea tată. Sub ochii lui timp 20 de ani am crescut, m-am dezvoltat și aș putea spune că am ajuns cine sunt. Este un moment, nu regretabil, sfâșietor pentru mine ca persoană și de aceea am acceptat să dau astfel de declarație pentru că ultimele știri care au apărut cu privire la persoana mea efectiv m-au distrus, pot să o spun direct. Nu am știut nicio secundă despre absolut nimic, și, în primul rând, din punct de vedere moral, consider că oricine ar fi avut habar despre o astfel de nenorocire, poate că nu i-ar fi spus domnului președinte, dar poate că i-ar fi dat de înțeles să se ferească „, a declarat Eduard Popică, ginerele lui Savin, denunțătorul lui Dumitru Buzatu.