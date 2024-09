Ghiță Ciobanul, după ce Regele Charles a anunțat că angajează cioban pentru cele 2.000 de oi ale sale: „Am și eu oi câte are regele. M-am uitat de bani, dar nu scrie în anunț. Meseriași nu mai găsești nici la noi”

Regele Charles care să ajute la îngrijirea celor 2.000 de oi pe care le are. Fermierul Gheorghe Dănuleţiu, cunoscut sub numele Ghiță Ciobanul, spune că a văzut și el anunțul, dar nu s-ar înscrie, pentru că și el are tot atâtea oi de îngrijit. În plus, nici el nu găsește oameni, la fel ca Regele Charles.

Ghiță Ciobanul: Am și eu oi câte are regele

„Cu siguranță că și un român s-ar pricepe să îngrijească cele 2.000 de oi, pentru că un cioban care știe meserie se descurcă la oi oriunde, de orice rasă ar fi ele. Un om care știe meserie se adaptează condițiilor de acolo, ca și aci. O meserie pe care ai învățat-o nu o uiți și în 2, 3 zile, nu ai nevoie de mai mult timp, te uiți cum fac alții și pe urmă faci și tu”, a spus Ghiță Ciobanul, pentru publicația locală

Întrebat dacă s-ar angaja la oile regelui, sibianul a râs: „Unde să mă duc? Am și eu oi câte are regele. Eu am nevoie de oameni ca și el. M-am uitat de bani, cât dă, dar nu scrie de bani. Nu se pune problema să plec. Dar, da, ar fi o experiență. Nu vreau să plec din România, am dragoste față de animale”.

Fermierul s-a plâns apoi că nici el nu mai găsește oameni: „Meseriași nu mai găsești nici la noi. Au plecat la căpșuni în Spania, pentru că au fost plătiți mai bine acolo. A murit mama care făcea ciobani. Așa se întâmplă peste tot, nu numai la noi”.

Ghiță Ciobanul: Subvențiile date de UE sunt cu dedicație

Ghiță Ciobanul a mai reproșat faptul că de la Uniunea Europeană nu sunt date celor care chiar au nevoie de ele, ci celor cu relații pe la primării: „Modernizarea care a venit peste noi peste toată lumea s-a dus și peste oi și nu s-a dus bine. Subvențiile date de UE sunt cu dedicație, nu au venit pentru cine muncește. De exemplu subvențiile pentru pășunat. Erau pentru crescătorii de animale, dar banii se duc în altă parte. Fermierii plătesc pășune foarte mult, cât nu primesc de la UE. Omul a rămas intermediar către fondurile europene și primărie. Iar acolo ajung tot ăia care nu au animale, dar au relații. Mai e măsura cu un berbec la 35 de oi. În primul an, banii luați de la UE trebuiau să-i dai pe niște berbeci fără calitate, să fie doar pentru hârtie”.