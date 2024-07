Gino Iorgulescu: ”La spital mi-a cerut 3 milioane de euro!” / Ce spune soția victime lui Mario Iorgulescu

Văduva victimei lui Mario Iorgulescu, Patricia Vicol, a făcut noi dezvăluiri despre situația banilor pe care i-ar fi primit în urma teribilului accident.

Ce spune soția victimei lui Mario Iorgulescu

Ea a precizat că de la Mario Iorgulescu nu a luat niciodată bani. În schimb, a fost despăgubită cu suma de 350 de mii de euro, bani obținuți de la companiile de asigurări, potrivit .

Declarațiile soției victimei lui Mario Iorgulescu vin după ce Gino Iorgulescu că I s-ar fi cerut la spital suma de 3 milioane de euro din partea familiei victimei.

”Am un obicei prost. Eu nu îmi selectez mesajele, ce vreau citesc, ce nu vreau nu citesc. Tot ce îmi pare în ochi, citesc cu voce tare. În momentul acela am citit, cred că creierul s-a activat.

Am vrut să dau replică, atunci în clipa aia eu nu am reacționat. Atunci am zis că nu mi-a dat Mario Iorgulescu două milioane de euro, și nu mi-a dat, vorbind la modul cel mai serios. Și, chiar dacă mi-ar fi dat, n-ar fi problema voastră, pentru că mi-a omorât soțul. Situația cu banii stă în felul următor.

Eu de la Mario Iorgulescu nu am luat niciodată niciun cent. În schimb, eu am luat bani de la asigurări, am fost despăgubită cu suma de 350 de mii de euro și eu și copii, acum doi ani. Deja suma a fost folosită pentru creșterea copiilor, când vor fi mari, să nu le lipsească partea financiară. Dar, de la Mario Iorgulescu eu nu am luat niciun ban”, a declarat Patricia Vicol, la podcastul ”Aproximativ Discuții”.