Horoscop Alina Bădic pentru anul 2023. Toate zodiile vor avea parte de provocări noi în zona profesională dar cele mai importante încercări sunt cele spirituale (VIDEO)

Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, predicțiile astrale pentru toate zodiile în anul 2023.

Alina Bădic, horoscop pentru anul 2023

„Ne pregătim de o nouă realitate în 2023. O mare schimbare grație faptului că două planete foarte importante schimbă semnul: Saturn și Pluto. Cum să obții o vibrație înaltă în noul an, cum să ne controlăm mintea, cum să revenim la matrice.

În ce direcție o luăm, cum să privim lucrurile în față și cum să le înțelegem exact așa cum sunt. Un an care aduce un alt tip de percepție, un an în care trecem la o altă stare de conștiință. Deveniți conștienți așadar de latura dumneavoastră spirituală și găsiți propriul ghid interior.

Să vedem azi care sunt cele mai importante aspecte cu care ne vom confrunta în 2023, un an de mare forță, un an în care cu siguranță vom găsi drumul corect către propriul suflet. ”, a afirmat Alina Bădic, în debutul emisiunii „360 de grade”.

Berbecii în 2023

Berbecii profită în 2023 de foarte multe oportunități, există această concentrare, focusare, pe propria persoană, tot felul de promovări, tot felul de provocări, vi se deschid tot felul de oportunități în 2023, relații profitabile. Berbecii vor fi foarte interesați, vor încerca să vadă cum se pot îmbunătăți. Nu prea vi se refuză lucruri.

Taurii în 2023

Și Taurii vor găsi tot felul de explicații dincolo de lucrurile cu care erau învățați până acum. Taurii vor lega altfel de prietenii decât până acum, prietenii mult mai asumate. Majoritatea nativilor Taur vor avea realizări foarte frumoase în anul 2023, într-un mod în care nu mai există niciun dubiu că trebuie să ne schimbăm.

Gemenii în 2023

Este un an care vine cu sugestii foarte clare. Vă maturizați din punct de vedere profesional, veți da o tentă spirituală profesiei, va trebui să găsiți un fel de conexiune între suflet și partea concretă, socio-profesională. S-ar putea să schimbați puțin cercul de prieteni. Veți fi foarte puternic ajutați de persoane deosebite.

Racii în 2023

S-ar putea să schimbați direcția pe carieră, într-un fel în care poate apărea un șef nou sau colegi noi, sau o dinamică nouă, o redimensionare din punct de vedere socio-profesional, poate primiți o poziție de autoritate, o creștere ierarhică. Racii vor fi destul de norocoși din punct de vedere profesional. În continuare vă puneți foarte multe întrebări despre modul în care să ieșiți în evidență, sunteți destul de interesați de zona aceasta a extravaganței, a non-conformismului.

Leii în 2023

Leii vor simți un soi de elan extraordinar, veți simți că sunteți dinamici, plini de energie, dornici de schimbări. Vă doriți mult să fiți specialiști. Nativii lei vor îmbrățișa ideologii noi, culturi noi. Vom vedea lei care pe undeva vor face totul diferit față de 2022. Leii nu vor mai lucra doar într-o zonă, veți fi interesați de lucruri diferite. Leii se vor maturiza foarte mult în domeniul investițiilor.

Fecioarele în 2023

Este un soi de interes pe care-l veți descoperi despre cum puteți deveni mai productivi în zona financiară. Bine ar fi să vă gândiți încă din primele zile ale anului care sunt planurile pentru anul 2023. Veți învăța cum să depășiți zona de confort, vă veți maturiza incredibil de mult. Chiar dacă va fi un an dificil din punct de vedere al provocărilor, Fecioarele vor descoperi o nouă identitate și nu veți mai permite altora să vă dicteze ceea ce trebuie să faceți.

Balanțele în 2023

Va trebui să definiți ce vreți, cine vreți să fiți, cum vreți să vă privească restul oamenilor. Fii ceea ce vrei să fii, aceasta vă spune noua realitate, este un an destul de dur, este un an în care nu ne mai jucăm. Este un an greu de dus pentru cei care se știu răzbunători din fire, mare atenție și pe zona bolilor, pentru Balanțe Saturn ocupă Casa Sănătății.

Scorpionii în 2023

Renunțați la ceea ce ați învățat până acum și trebuie să vă redescoperiți un oarecare talent. Dacă vreți să aveți noroc nu vă subapreciați. Este cazul ca din 2023 să vă repoziționați, să deveniți mult mai ambițioși la locul de muncă. Este un an care-i încurajează pe curajoși.

Săgetători în 2023

Săgetătorii vor explora lucruri de mare forță pe axa relaționalului. Apar tot felul de surprize, tot felul de oameni. În primul rând trebuie să fiți gata de acțiune. Vor fi foarte puternici oamenii care vor avea intuiție. Practic, este foarte important să vă pregătiți pentru 2023 într-o zonă a creativității. Săgetătorii își vor descoperi potențialul.

Capricornii în 2023

Vă veți maturiza într-o manieră incredibilă în 2023. Veți avea tot felul de provocări pe zona de relaționare. Veți deveni foarte sufletiști, veți simți cu adevărat ce mult contează să aveți o relație de încredere cu familia. O să deveniți mult mai curajoși, veți căpăta un curaj incredibil. Anul 2023 înseamnă pentru capricorni o rampă. Puteți să faceți orice în orice domeniu.

Vărsătorii în 2023

Veți deveni interesați de o achiziție foarte importantă în luna martie. Vărsătorii vor încheia contracte, vă luați diferite angajamente. Vărsătorii vor primi o misiune importantă. O să vă erijați într-un fel de mentor. Nu purtați discuții decât cu persoane de încredere, mare atenție cui dați credit.

Peștii în 2023

Anul 2023 înseamnă o maturizare unică. Vom vedea foarte mulți Pești care să aducă la lumină lucrurile care sunt în avantajul lor. În 2023 nu veți mai permite oamenilor să vă agreseze. Veți lua contact cu toate fricile, veți descoperi noi moduri prin care să fiți mai productivi din punct de vedere financiar. Aveți o dorință incredibilă înspre evoluție spirituală.