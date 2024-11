Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 1 – 7 decembrie: „Foarte puternică paradigma zilelor următoare, momente de mare forță în care trebuie să hotărâm lucruri importante legate de propriul destin”

Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, predicțiile astrale pentru săptămâna 1 – 7 decembrie 2024.

„Fenomen foarte interesant mâine. Avem un aspect de mare forță în semnul Săgetătorului pe gradul nouă, amprentă extraordinar de puternică. Acest fenomen vorbește despre schimbrea paradigmei. Practic este foarte multă forță pe semne de foc. Avem în continuare marte în semnul leului, opus lui pluto, jupiter în exil. Foarte puternică paradigma zilelor următoare, momente de mare forță în care trebuie să hotărâm lucruri importante legate de propriul destin. Ca atare se pregătește un fel de recepție din toate punctele de vedere a energiei care vine din Univers. Sunt câteva zile în care trebuie să reflectăm foarte puternic la tot ceea ce construim. Este un moment puternic, de alchimie cu ceea ce suntem cu adevărat. Este un moment în care sunt antrenate toate planetele ce se găsesc în semne de foc, nodul nord în semnul berbecului, marte în semnul leului, pe 6 grade. Iată, toate aceste aspecte vorbesc despre o forță incredibilă care ne ajută să descoperim o nouă versiune a noastră. Ce înseamnă această nouă versiune, ce înseamnă faptul că până la urmă începem să înțelegem lucrurile așa cum vrea Divinitatea să le înțelegem. Fiecare trebuie să se raporteze în această perioadă la matricea personală, ceea ce suntem gata să devenim devine într-adevăr consistență. Ceea ce suntem gata să devenim este ceea ce trebuie să înțelegem zilele acestea. Este un moment în care trebuie cu adevărat să ne introspectăm, trebuie cu adevărat să înțelegem faptul că lucrurile se întâmplă independent de voința noastră pe undeva, este un grad în triplicitatea soarelui, în semnul săgetătorului, un semn prieten semnului leului. Pe undeva această dominantă jupiteriană de mâine invită la înțelepciune, la introspecție”, a declarat Alina Bădic la începutul emisiunii.

Berbec

Este o perioadă intensă, o perioadă în care se așază pe linia de destin un mod unic aș spune. Linia de destin a nativilor berbec este foarte clar conturată cu nodul nord în semn, pe primul decan, un nord nord conjunct cu neptun. Este suficient să vă gândiți ce vă place cel mai mult să faceți, ce vă place în sufletul dumneavoastră? Dacă cel mai mult vă place să vă poziționați profesional, aveți cele mai mari satisfacți dacă vă ocupați de zona profesională, atunci sfatul meu este să vă implicați cât mai consistent pe zona profesională. Dacă în schimb vă place cel mai mult să vă implicați la nivel de hobby-uri sau la nivelul unei relații, atunci mergeți pe zona aceasta.

Taur

Nativii Taur trebuie să înțeleagă foarte clar de unde vine conflictul în tema ntală. De ce vorbesc despre conflict pentru nativii taur? Știm că semnele de pământ sunt foarte atunci când un element de pământ, adică guvernatorul unui semn de pământ este foarte tensionat sau în detriment, și acum este. Saturn, guvernatorul capricornului, tot semn de pământ, este foarte tensionat. El este tensionat într-un semn de apă. Deci din toate punctele de vedere este agresat. Tot ceea ce ține de putere, exprimarea puterii, autoritate, ieșire la rampă, forță bazată pe ceea ce am construit anterior este agresat. Chiar dacă aveți 10 diplome, ați muncit, sunteți credibili, aveți încredere în propria persoană saturn vine și spune uite că nu e chiar așa. Eu pot să mă joc cu tot ceea ce tu ai construit.

Gemeni

Pe nativii Gemeni îi perturbă fără niciun dubiu zona aceasta legată de Jupiter. Mai afectați vor fi nativii Gemeni care au intrat în activități care depășesc pe undeva structura lor pentru că noi în matricea natală știm: de exemplu sunt nativi gemeni care au un Pluto perfect aspectat, Neptun, atunci pot munci mai mult decât un nativ geamăn care are planetele acestea perturbate. Deci, dacă ați făcut lucruri, v-ați băgat în mai multe activități decât puteți duce sau ați făcut mai multe cheltuieli decât puteți acoperi sau aveți mai mulți prieteni decât puteți face față este momentul să vă duceți din nou în matricea autentică, adică ă încercați să mai reduceți din cheltuieli, din întâlniri, din relaționare. Sprijiniți-vă mai mult pe aspirațiile voastre, duceți-vă din nou în matricea dumneavoastră forță, adică aspirațiile de bază.

Rac

Această lună nouă vorbește absolut direct cu dumneavoastră, este un dialog fluent, consistent. Această lună nouă vă face o previziune de mare forță. Ea spune în felul următor: hai să stăm puțin d evorbă și hai să înțelegem cu adevărat care e zona care vă supără cel mai rău. Vom vedea nativi rac care spun în felul următor: destinul tuturor celor cu care interacționăm se schimbă dramatic, oamenii se eliberează și euc e fac acum? Pentru că nativii rac nu mai sunt în acea capcană. Nativii rac au fost într-o capcană foarte dură în ultima perioadă, o capcană care pe undeva a vorbit despre lucruri care s-au întâmplat împotriva dorinței dumneavoastră și asta înseamnă capcană.

Leu

Nativii leu sunt avantajați de această lună nouă care are loc în semn prieten cu semnul săgetătorului. Trină cu marte aflată în semnul dumneavoastră și cu nodul nord aflat în semn prieten în berbec. Ca atare pentru nativii leu, chiar dacă pluto a intrat pe o zonă de conflict, pe semn opus și am și explicat ce se întâmplă atunci când avem energiile pe semne opuse, practic semnele opuse nu au nimic în comun. De aceea sunt opuse și este foarte greu să ne armonizăm cu o planetă aflată în semn opus. Atunci noi nu prea găsim niciun punct de echilibru. Leul vorbește despre propria persoană. Avem două energii opuse, natura solară a leului și pluto, oricum pluto fiind zeul întunericului, nu prea are legătură cu natura solară a leului și mai este și în semn opus.

Fecioara

Este o perioadă în care, oricum nu prea mai contează după periplul lui saturn în pești, câte provocări vin, pentru că ați învățat să le înțelegeți, să le percepeți pe toate foarte clar. Mai sunteți un pic intrigat pentru că tot continuă lecții de destin. Este confortabil însă modul celorlalți de a se poziționa față de dumneavoastră. Această lună nouă vine și ea cu o perturbare, în sesul că s-ar putea să vă spună cineva un adevăr destul de dureros sau destul de perturbator, dar totuși este un adevăr. Până la urmă veți înțelege că este ceva consistent în acest adevăr și o să vă liniștiți. Sunt elemente total diferite. Faptul că acest pluto a migrat și el în semnul vărsătorului într-un semn de aer, nu are nimic cu dumneavoastră ca semn de pământ, aer-pământ, mutabil și fix.

Balanță

Tot ceea ce ține de comunicare în această perioadă este foarte frumos amprentat chiar dacă este tensionat acest mercur. Tot ce vine din sfera aceasta a relațiilor apropiate este dinamizat. Vărsătorul vorbește despre persoane din grupuri mai largi. Mercur și luminariile acestea pe casa a treia vorbesc despre persoane cu care aveți un grad de intimitate mai semnificativ, despre rude, colegi, apropiați, cunoștințe, oameni și persoane cu care vorbiți zilnic. Dar acest pluto în vărsător vorbește de persoane care fac parte dintr-un grup mai larg de prieteni. Oarecum o altă treaptă de evoluție din punctul de vedere al relaționării, ca atare perioada următoare vorbește despre un ansamblu în care aceste luminarii aflate pe casa a treia, și mercur aici în recepție mutuală cu jupiter, jupiter aflat pe casa a noua, pe casa săgetătorului, și pluto aflat pe această zonă a oamenilor cu care nu aveți atâta intimitate, toate își dau mâna. Multă lume, anturaje, negocieri, tot felul de situații în care trebuie să vorbiți cu tot felul de persoane.

Scorpion

Urmează o perioadă destul de interesantă pentru nativii scorpion. Aavem această lună nouă pe casa a doua, pe casa taurului. Ca atare s-ar putea să vă doriți să faceți o investiție. Motivul pentru care vreți să faceți o investiție este foarte puternic, este o investiție care vă aduce niște elemente cheie, credeți în această investiție, credeți foarte mult și la nivel emoțional spuneam că infuzia aceasta energetică dată de fenomenul d elună nouă sau de lună plină sau de eclipse ni se adresează și produce mult mai mult energetic pe zona emoțională pentru că sunt luminariile implicate. Acum pentru uns emn de foc este evident că și mai activ este emoționalul, mai ales dacă din naștere ne știm cu un emoțional foarte puternic.

Săgetător

Săgetătorii nu mai înțeleg aproape nimic din ceea ce urmează pe cer, pentru că guvernatorul dumneavoastră în exil acum este perturbat încât oricât de filosofi ați fi nu mai înțelegeți filosofia perioadei. Și totuși, vin anumite persoane, vin anumite proiecte, vin anumite propuneri, vin anumite schimbări de situație care generează ceva în dumneavoastră competițional și simțiți o forță incredibilă, o forță care vine din flexul solar care spune chiar nu poți să domini situația? Da, e perturbatoare în toată splendoarea ei să spunem așa, geneticul acestei perioade este perturbator în sine pentru că sunt foarte puține elemente de care ne putem agăța pentru a înțelege unde duce perioada. Nu putem ști unde duce.

Capricorn

Nativii capricorn își pun problema foarte serios dacă fac bine ceea ce fac, dacă sunt în compania unor persoane corect dirijate și direcționate. S-ar putea să aveți niște persoane care vă agresează de ceva vreme, vorbim despre faptul că marte se găsește pe o casă dură și vorbim despre faptul că nu mai sunteți confortabuiil cu niciun fel de agresiune, vreți dacă s-ar putea să o dizolvați, să se volatilizeze, să plutească undeva în eter, dar să nu mai știți de ea. Nicio agresiune nu vă mai poate face față pentru că efectiv, o expulzați din primul moment în care simțiți că o persoană ar fi puțin mai agresivă sau ar avea ceva de comentat la adresa dumneavoastră sau ar putea să vă solicite într-un mod care să vi se pare neonest ați ieșit din acea ecuație.

Vărsător

O foarte bună poziție acest Pluto în semnul dumneavoastră. Multă forță. Pur și simplu totul se întâmplă cu un scop , de data aceasta un scop foarte bine determinat. Veți vedea că acest ansamblu plutonian vă avantajează de o manieră unică. Mai exact, nativii vărsător pur și simplu înțeleg exact ce au de făcut. Sunt lucruri foarte importante, pluto vine cu o sugestie extraordinară, și anume de a face ceva concret, dat atât de concret încât să vă folosească pentru totdeauna. Dacă pentru alte zodii erau multe mesaje, pentru dumneavoastră, ca viitoare gazde pentru următoarele două decenii ale acestei planete incredibil de puternice este o perioadă de mare dezvoltare.

Pești

Identificați care este domeniul din viața dumneavostră în care lucrurile par totuși perturbate, într-un mod foarte clar și încercați să remediați situația. S-ar putea să existe obiective pe care să nu puteți să le atingeți, dar asta nu înseamnă că nu puteți să faceți lucruri importante. S-ar putea să existe o relaționare defectuasă cu persoane care nu sunt în măsură să pretindă că vă sunt mntori, șefi sau că au o autoritate sau putere de decizie asupra dumneavoastră și atunci nu aveți de ce să vă îngrijorați, este treaba lor dacă pretind. Asta nu înseamnă că trebuie să le și recunoașteți această autoritate.