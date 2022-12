Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 11– 17 decembrie. Care este cea mai norocoasă zodie în plan profesional (VIDEO)

Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, predicțiile astrale pentru săptămâna 11 – 17 decembrie 2022.

Alina Bădic, horoscop pentru săptămâna 11 – 17 decembrie

„Se menține careul in T, pe Soare Marte Neptun Jupiter, continuând sa agreseze prin conflicte minore, Venus proaspăt intrat in Capricorn alături de mercur, agresate de Neptun și de Jupiter, Pluto și Saturn puternice aspecte care avertizează in continuare asupra rigidității impuse de aceste disonante… nu ieșiți din starea de echilibru și de iubire, indiferent care sunt agresiunile pe care le impune destinul, continuați cercetarea asupra propriei persoane, aflați cine sunteți cu adevărat și ce vreți cel mai mult de la dumneavoastra”, a spus Alina Bădic la începutul emisiunii.

Berbec

Sunt câteva lucruri de care aceștia trebuie să țină cont. Foarte multă energie pe casa carierei. Vom vedea cum nativii berbec sunt interesați de afirmare profesională, de orice presupune lansare într-o zonă de genul acesta. Puteți specula relațiile pe care le aveți, este un moment în care se presupune că există tot felul de persoane care vă pot susține, vă pot încuraja să evoluați în plan profesional. Cei care au ceva probleme la locul de muncă să încerce să se gândească care sunt acele persoane alături de care pot face lucruri importante.

Taur

Este o perioadă puternic inspirațională. Este bine să spuneți lucrurile într-o formă foarte directă, foarte cinstită aș spune, este ideal să vă organizați în așa fel încât să nu lăsați niciun fel de confuzie să treneze asupra anumitor discuții. Avem acest pericol legat de confuzii, tot felul de angoase care pot veni din partea anturajului, din partea prietenilor, a cunoscuților, prin tot felul de probleme sau de supărări oarecum vă pot agresa sau vă pot pune într-o situație ușor delicată din punct de vedere al stării sufletești.

Gemeni

Apar tot felul de conflicte care pot fi rezolvate într-un singur mod, acceptând că sunteți foarte buni într-un anumit domeniu, că aveți un potențial incredibil, că puteți fi cei mai buni dintre cei mai buni. Nativii gemeni pot ieși din tipare în această perioadă, puteți face lucruri total nonconformiste, puteți să plecați într-un mod neprevăzut la drumuri, puteți să vă întâlniți cu tot felul de persoane. Există un soi de agitație în viața gemenilor.

Rac

Puteți să aveți parteneriate deosebite, importante, care ies din normele obișnuite, vin cu propunerea de a fi tot mai consistente în zona aceasta, pot apărea la locul de muncă, în legătură cu anumite proiecte. Racii sunt într-o variantă în care se tot redescoperă, în care tot apar lucruri noi. Mare atenție cum discutați! Nu trebuie să mergeți la discuții fără să analizați totul cu mare atenție.

Leu

Este o perioadă în care pe undeva vine și cu bune, și cu rele. Este foarte important să înțelegeți care sunt lucrurile bune și care sunt lucrurile rele. Pot apărea tot felul de situații care vă motivează, tot felul de oportunități, persoane care vin ca o lumină în viața dumneavoastră. Saturn persistă, restri9cționează pe casa parteneriatelor. Fie că este vorba despre partenerul de cuplu, sau orice tip de parteneriat, există o formă de dictatură căreia nu îi puteți să faceți față foarte bine.

Fecioară

Sunt obișnuite cu sacrificiul, dar acum pentru fecioare este exact opusul leului, leul trebuie să se sacrifice, cu planete multe în casa fecioarei, fecioara are planete multe în casa leului. Leul mai lasă puțin aceste artificii specifice soarelui și preocuparea pentru propria persoană. Fecioara este chiar opusul este ceea ce ar trebui să demonstreze leul. Se canalizează foarte mult pe zona demonstrativului.

Balanță

Este un moment deosebit de important sunt poate cea mai norocoasă zodie în ceea ce privește planul profesional, am mai discutat acest aspect. Se găsește pe casa serviciului, acolo unde există șansa de a intra pe linia dumneavoastră de destin, un serviciu, un loc de muncă care este șansa de a vă expune talentul, de a fi omul potrivit la locul potrivit. Au o predestinare în ceea ce privește membrii familiei.

Scorpion

Avem câteva zile în care tot felul de persoane foarte serioase pe undeva, vin și vă și solicită. Foarte multe călătorii, foarte multe discuții, foarte multe contracte, Pe undeva, toate discuțiile au o componentă carmică, trebuie să faceți în așa fel să înțelegeți această componentă. Dacă vă sună cineva, nu vă gândiți că este doar un telefon, este o discuție care bate undeva. Prin tot felul de discuții, universul poate să vă comunice lucruri importante pentru dumneavoastră. Trebuie să dați o importanță mare discuțiilor, contractelor.

Săgetător

Este o perioadă foarte puternică deoarece astrele vin cu tot felul de propuneri. Cu siguranță, există o solicitare din partea unor persoane care cu adevărat au putere de decizie asupra dumneavoastră sau care vin pe undeva și vă roagă să vă evaluați mai puternic. Vă roagă să deveniți mai buni, mai puternici, mai performanți. și să vedeți lucrurile și dintr-o altă perspectivă.

Capricorn

Vine cu beneficii pe zona relațională, relația de cuplu sau relațiile în general, asocierile, parteneriatele capătă sens, într-o formulă în care nativii învață să discute, să coopereze cu oameni care până atunci nici nu v-ați gândit să colaborați. Este o colaborare foarte carmică, foarte puternică, în cadrul căreia s-ar putea să dăruiți mai mult decât să primiți.

Vărsător

Trebuie pe undeva să ne înțelegem misiunea, trebuie să înțelegem destinul pe care ăl avem din punctul de vedere al solicitărilor foarte serioase. Vărsătorii fac numai lucruri serioase în ultima vreme, nici nu mai râdeți, nu mai aveți timp de nimic care să nu presupună ceva în care să vă asumați totul. Nici nu mai aveți așa de mult timp să petreceți cu prietenii. Vom vedea foarte mulți vărsători care dacă vor alege să își asculte sufletul au de câștigat mult mai mult:

Pești

Sunteți norocoși pentru că aveți șansa să vă înțelegeți destinul, să îi ajutați și pe cei dragi să își înțeleagă destinul, să aveți tot felul de revelații sau de vise care vă vorbesc despre modul în care vă înțelegeți destinul această conjuncție a celor doi benefici în semnul dumneavoastră vorbește despre o ocazie desăvârșită de a vă desăvârși pe undeva soarta.