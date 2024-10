Horoscop Alina Bădic săptămâna 13 – 19 octombrie 2024. „Trebuie să înțelegem cu adevărat structura energetică a ceea ce ne înconjoară” (VIDEO)

Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, predicțiile astrale pentru săptămâna 13– 219 octombrie 2024. Invitatul său a fost Lucrețiu Tudoroiu.

Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 13 – 19 octombrie 2024

Săptămâna următoare vine cu foarte multe provocări. Trebuie să înțelegem cu adevărat structura energetică a ceea ce ne înconjoară. Haideți, să ne încadrăm într-un program în care să descoperim care este structura noastră, cum funcționăm din punct de vedere energetic în fiecare zi, care este energetica zilei, nu doar din punct de vedere al aspectelor astrale, dar și din punct de vedere al disponibilității noastre energetice. Tot ceea ce putem să descifrăm prin intermediul astrologiei este doar o bucățică a ceea ce putem afla dacă învățăm să studiem cu adevărat ceea ce ne înconjoară din punct de vedere energetic. Pornind de la premiza și de la ideea că nimic nu este întâmplător, că este o perioadă a sincronicităților, că este o perioadă în care se comunică cu alte dimensiuni și o perioadă în care putem avea tot felul de întâlniri cu grad mare de predestinare, pornind de la această idee, haideți, să descifrăm ceea ce ni se întâmplă zilnic, să fim cât mai mult în armonie cu ceea ce se dorește de la noi și să luptăm pe undeva sau să putem să rezolvăm toate acele ecuații pe care ni le propune Universul.

Berbec

În continuare nodul nord se regăsește în semnul dumneavoastră, un nod nord foarte interesant prin conjuncția pe care o face cu neptun. Neptun acum își găsește alinarea în trigonul pe care îl face cu marte, aflat tot în semn de apă, în semnul racului și cu acest pluto absolut superb aspectat. Pentru nativii berbec este imposibil să nu intervină, să nu apară elemente de destin care să nu le echilibreze structura sufletească. Practic se întâmplă exact ceea ce vă doreați și v-ați dorit tot timpul să vi se întâmple, lucruri de forță, care au legătură cu modul în care priviți lucrurile.

Taur

Cu toții ne dorim să avem acces la adevăr, și nu la orice adevăr, ci la adevărul despre noi. Este o perioadă care este foarte generoasă din acest punct de vedere, trebuie doar să ne dorim, care este zona în care ne scade vibrația, care este zona în care ne crește vibrația, care este zona în care suntem corecți, care este zona în care nu suntem corecți. Nu este obligatoriu că dacă ești corect într-un domeniu să fii în toate. Toate aceste lucruri se plimbă pe undeva în jurul nativilor taur. Vom vedea nativi taur extraordinar de interesați de a descoperi lucruri despre ei, despre oamenii apropiați. Ei vor să ajute spiritual, poate nu mai sunt atât de interesați să aute material.

Gemeni

Beneficiază de prezenția marelui benefic în semn, după cum știm el a trecut pe al treilea decan. Asta înseamnă multă creștere, factor de noroc, șansă, călătorii predestinate care aduc multe beneficii materiale. Gemenii sunt într-un con luminos, extraordinar de puternic. Chiar astăzi este o zi portal, o zi de forță pentru gemeni, cu luna în vărsător. Foarte frumoase aspecte au gemenii astăzi. Este o zi în care primesc multe beneficii. Multe contracte pe care puteți să le semnați favorabil, comunicare și foarte multe beneficii din partea unor persoane cu care gemenii sunt și într-un fel compatibili. Partea financiară ar putea să suporte niște îmbunătățiri.

Rac

Plantele din semnele de apă în general ne dau indicii importante despre structura emoțională, despre modul în care reacționăm empatic sau cuplăm cu emoțiile și sentimentele celorlalți. Ca atare, atât luna, cât și pluto, cât și neptun, ca și guvernator de semne de apă sunt foarte relevante pentru o temă astrală, arată dacă o persoană poate să cupleze cu problema celuilalt. Persoanele care au planete guvernatori ai semnelor de apă în case de apă sunt persoane…de exemplu o persoană cu pluto în casa a 12-a sau o persoană cu luna în casa a 12-a sunt persoane care au ceva empatie față de problemele sufletești ale celorlalți doar că modul de manifestare este diferit.

Leu

Nu putem să nu discutăm despre această prezență solară în detriment oarecum, nu e prea confortabil soarele în balanță și conjunct cu mercur și tensionat cu marte, ca atare nativii leu s-ar putea să aibă o ușoară stare de disconfort din punct de vedere al vitalității, vă puteți simți un pic lezați, nativii leu s-ar putea să experimenteze o trădare din partea unor rude, a unor persoane apropiate, s-ar putea să existe o stare de disconfort din acest punct de vedere, nu putem să nu vorbim despre spectaculosul marte pe casa dușmăniilor secrete. S-ar putea să descoperiți o latură mai puțin plăcută a unei persoane care nu se propunea a fi dușman sau a acționa într-o zonă de lipsă de onestitate.

Fecioară

Interesantă structura mercuriană zilele acestea, chiar dacă un mercur conflictual, totuși el are putere. Știm că avem tipar și de la planetele care sunt tensionate. Pentru nativii fecioară mare atenție ce discuții aveți zilele acestea, mare atenție pentru că gândurile s-ar putea să se sesizeze, să vă vină un gând așa care sesizează o nedreptate care de fapt vă face dreptate. Știu că pare un non sens. Poate pentru că te-ai apropiat de adevăr, poate că te-ai apropiat de structura ta sufletească, poate că ți-ai dat seama de niște lucruri de care nu ți-ai fi dat seama decât printr-o aparentă nedreptate.

Balanță

Iată ce surpriză vă face universul zilele acesta. Pentru balanțe aceste cuadraturi sunt beneficie. Ele vor scoate la lumină ceva, o zonă în care vă simțeați poate nesiguri, poate neîmpliniți și care vă spune că doar nu ați descoperit potențialul acolo, dar de fapt sunteți într-un echilibru total. Deci, acolo unde nativul balanță poate credea că nu este echilibrat, că nu are reușită, că este sabotat de cineva sau poate chiar de univers de multe ori, exact acolo este zona în care sunteți ajutat poate cel mai mult.

Scorpion

Puteți discuta foarte concret și foarte serios și sănătos cu persoane cuc are puteți să analizați lucrurile din multe puncte de vedere și să puneți o ordine, ceva care să vă aducă profit pe termen lung. Identificarea persoanelor este importantă, identificarea persoanelor care au o autoritate majoră asupra voastră. Pentru nativul scorpion este foarte imprtant să identifice acea persoană care are cea mai mare autoritate și să se raporteze, dacă pentru nativii pești este vorba despre stabilirea unui idel, să creadă ceva, pentru scorpion este identificarea persoanei care are cea mai amre autoritate pentru că trebuie să existe o chimie oarecare.

Săgetător

Este foarte important să înțelegem faptul că o structură bună pe semnele de foc îți dă aceast beneficiu cu această structură bună pe semne pe foc, să fii echilibrat și să nu fii predispus la depresii. Deci trebuie să analizăm aceste lucruri. Dacă nativii săgetător sunt în anumite conflicte cu persoane care nu mai merită să facă parte din anturajul lor, pentru că pluto a făcut un fel de echilibristică printre relațiile nativilor săgetător, acum se mută pe casa a treia, a mai venit retrograd pe casa a doua. Săgetătorii sunt puțin agitați, este zona care îi blochează în a funcționa la adevărata capacitate.

Capricorn

Structura saturniană își spune cuvântul. Găsiți-vă un hobby sau mergeți undeva unde vorbiți aceeași limbă cu persoanele de acolo. Este foarte important pentru nativii capricorn să discute și să se asambleze cu persoane care au același tip de preocupări, persaone cu care discută aceleași lucruri. Nu încercați să vă duceți în zone cu persoane cu care intrați într-o polemică.

Vărsător

Nu putem să nu vorbim despre pluto care se găsește chiar în imediata vecinătate, prost tensionat cu mercur și cu soarele. Există un soi de agresiune care poate să vină din partea unor persoane cu care niciodată sau față de care niciodată nu ați avut așa o simpatie deosebită, poate nu ați avut o consistență energetică, dar totuși acele persoane pot să fie mentor în sensul că vă învață să fiți cât mai permisivi.

Pești

Nu putem să nu observăm faptul că semnele de apă acum sunt foarte puternic aspectate, marte în semnul racului și venus în exil în scorpion, un venus care primește aspecte pozitive puternice de la pluto și de la marte, și de la neptun. Nativii pești se găsesc într-un con favorabil din multe puncte de vedere. Există persoane ajutor în viața nativilor pești. Este o perioadă mult mai favorabilă decât nefavorabilă. Singura zonă care ar putea să aducă un oarecare disconfort este legată de această cuadratura și greutatea lui saturn în semnul peștilor, de ceva responsabilități în anumite domenii pe care universul le alege.