Iar ”avem de toate”. Ministerul Sănătății a respins definitiv aplicația gratuită pentru marii arși. IT-istul care a dezvoltat-o: „E o combinație de orgolii și politică” / Argumentele invocate de minister (VIDEO)

Mihai Matei, preşedinte al Asociaţiei patronale a industriei de software şi servicii (ANIS) şi co-fondator Geeks for Democracy, a declarat că Ministerul Sănătății i-a respins definitiv , pe care el a oferit-o gratuit ministerului. Matei susține că aplicația a fost refuzată de instituția condusă de Alexandru Rafila (PSD) din motive ce țin de orgoliu și interese politice. Ministerul a venit cu propria versiune a situației.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Cum funcționează aplicația pentru marii arși și de ce este utilă

„Centre specializate pentru arși nu sunt foarte multe în România. presupune ca în primele 8 ore și în primele 24 de ore acestor pacienți să li se administreze o anumită cantitate de lichide care se calculează după niște diagrame foarte tehnice. Practic, în funcție de arsurile pacientului, se calculează după niște algoritmi cam care e cantitatea de lichide care trebuie administrată. Un medic nespecialist, dacă avea un pacient ars, putea să deseneze cu degetul pe ecranul unui telefon arsurile și aplicația îi calcula automat cantitatea de lichide de administrat. Nu intru în toate detaliile tehnice.

A doua componentă era un registru național de cazuri de pacienți arsi. Sistemul era gândit ca dacă un pacient ars ajunge la unitatea medicală, unitatea medicală înregistrează cazul în sistemul național, putea atașa și fotografii, face calculul pentru aceste lichide și urma să fie pus la dispoziție și un număr de telefon unic prin care meciul nespecialist putea contacta un medic specialist care să ajute în tratarea pacientului. În mare cam asta făcea”, a explicat Mihai Matei, pentru B1 TV.

De ce aplicația pentru marii arși a fost refuzată de Ministerul Sănătății. Explicația lui Mihai Matei

„Istoria a început unfeva la începutul lui 2021. Au venit la noi Ministerul Sănătății cu această idee și ne-au cerut implicarea gratuită în dezvoltarea aplicație. Am zis că facem și gratuit. Am lucrat cu medici specialiști și cu reprezentanții Ministerului. Am dezvoltat aplicația conform cerințelor lor, deci nu ne-am trezit noi de pe stradă să mergem la Minister.

Deci Ministerul ne-a cerut implicarea. Apoi s-au schimba miniștrii, a plecat Vlad Voiculescu (USR), a venit Ioana Mihăilă (USR), aplicația a continuat, ajunsesem în faza în care putea fi implementată.

A plecat și Mihăilă și apoi lucrurile s-au oprit. Am încercat pe diverse canale, ce contacte am avut, am încervat să deblochez situația, să discut cu cineva de la Minister. Nu prea mi-a mai răspuns nimeni.

Când s-au implinit 7 ani de la „Colectiv”, a scris despre asta, apoi am avut o discuție la Minister și concluzia la două săptămâni de atunci e că ”s-a rezolvat, nu ne trebuie, avem de toate, n-avem nevoie de aplicația asta”, a mai afirmat Mihai Matei.

Acesta a precizat că, în opinia sa, situația e tratată și politic, aplicația fiind respinsă pentru că ideea a venit din zona USR.

„Mai important de atât, sunt niște orgolii acolo pe care nu le înțeleg. Nici nu vreau să le comentez. nici nu ma interesează. Deci nu suspectez alte interese oculte, cred că pur și simplu e o combinație de orgolii și de politică”, a insistat antreprenorul.

Cum explică Ministerul Sănătății faptul că a refuzat aplicația pentru marii arși

De cealaltă parte, Ministerul Sănătății a transmis că, în urma consultării Comisiei de Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă, a rezultat că aplicația ar putea fi utilizată doar în unitățile de primiri urgențe (UPU), că folosirea acesteia e greu de realizat și eventualele erori ar avea urmări medicale.

„Singurul loc în care și-ar fi putut găsi utilitatea sunt Unitățile de Primiri Urgențe. În aceste structuri pacientul ars trebuie să stea cât mai puțin timp posibil după care să fie redirecționat către o structură specializată. Folosirea aplicației mai sus menționate în UPU este greu de realizat, deoarece completarea schemei de arsură necesită o debridare chirurgicală corectă prealabilă a leziunilor (realizată în sala de operație) și o experiență din partea utilizatorului în diagnosticarea profunzimii acestora. Utilizarea ei incorectă ar duce la erori de diagnostic și tratament ce vor influența evoluția pacientului și vor avea potențiale implicații medico-legale”, a transmis Ministerul într-un comunicat.

O altă problemă invocată de instituție este legată de protecția datelor pacientului care ar trebui introduse în aplicație precum și modalitatea de obținere a acordului de folosire a acestora.