Idei de alimente pe care le poți consuma seara și care nu te îngrașă. Unele dintre ele ajută și la un somn mai odihnitor

Deși poate părea neobișnuit, unele alimente consumate seara pot aduce beneficii organismului. Chiar dacă ni s-a spus că mâncatul seara poate fi , unele alimente nu îngrașă și pot avea compuși care ar putea ajuta la un somn mai odihnitor.

Ce gustări nu îngrașă seara

Gusătrile hrănitoare, care nu depășesc 200 de calorii, precum fructele sau ouăle pot aduce beneficii pentru sănătate. Mai mult, există gustări care nu îngrașă și conțin chiar compuși care te-ar putea ajuta să dormi mai bine, potrivit

Cireșele

Cireșele conțin o mulțime de substanțe și minerale benefice. Acestea au antiinflamatorii și te pot proteja împotriva unor afecțiuni precum artrita și bolile de inimă. De asemenea, conțin și o cantitate mica de melatonină, hormonul care favorizează somnul.

Un pahar de circa 200 g de cireșe sau 240 mililitri de suc de cireșe 100% conține 159 de calorii, în timp ce o cantitate de 40 de grame de cireșe uscate are 133 de calorii.

Banana cu unt de migdale

Bananele sunt bogate în serotonină, substanță pe care corpul o transformă în melatonină. Migdalele și untul de migdale sunt o sursă bună de grăsimi sănătoase, vitamina E și magneziu.

O banană mică și o lingură sau 16 g de unt de migdale neîndulcit poate fi o gustare ideală. Această combinație gustoasă are 190 de calorii și chiar te poate ajuta să dormi mai bine.

Kiwi

Acest fruct are un conținut scăzut de calorii, având 4 g de fibre și 142% din valoarea zilnică de vitamina C. În plus, kiwi te poate ajuta să dormi mai bine.

Kiwi sunt printre puținele fructe care conțin o cantitate bună de serotonină și ajută la reducerea poftei de carbohidrați.

Smoothie de proteine

Smoothi-urile sunt o modalitate ușoară și gustoasă de a consuma, înainte de culcare, lapte bogat în proteine. O gustare bogată în proteine înainte de culcare ar putea contribui la repararea mușchilor și poate ajuta la încetinirea pierderii musculare cauzate de vârstă.

De exemplu, puteți amesteca 240 ml de lapte cu conținut scăzut de grăsimi cu 2/3 de cană (110 g) de ananas congelat, pentru a obține un smoothie delicios și care conține doar 160 de calorii.

Goji

Aceste fructe sunt bogate în antioxidanți, cum ar fi carotenoizii. De asemenea, sunt și sărace în calorii.

Biscuiți cu brânză

Gustările care echilibrează carbohidrații și proteinele, cum ar fi biscuiții din cereale integrale și brânză, susțin un nivel constant de zahăr din sânge.

O porție de 4 biscuiți din grâu integral (16 g) și un baton de brânză cheddar cu conținut scăzut de grăsime (28 g) are aproximativ 145 de calorii.

Cereale integrale

Cereale integrale, cum ar fi fulgii de ovăz, sunt surse bune de fibre și sunt, în general, mai dense în nutrienți decât cerealele rafinate și aromate. O porție de 3/4 de cană (175 g) de fulgi de ovăz preparat cu apă are o medie de 124 de calorii. Poți adăuga 1/4 de cană (61 g) de iaurt grecesc fără grăsimi, pentru proteine, ​​și alte 37 de calorii.

Iaurtul

Iaurtul este o sursă excelentă de calciu, necesar pentru a menține oasele puternice. Iaurtul, în special cel grecesc, este, de asemenea, bogat în proteine, în special cazeină, care potrivit unui studiu, poate ajuta la reducerea foamei în dimineața următoare.

Semințe de dovleac

O porție de 28 g de semințe de dovleac are 158 de calorii și oferă 40% din doza zilnică recomandată de magneziu, mineral care a fost asociat cu un somn mai bun. Semințele de dovleac sunt, de asemenea, bogate în triptofan.