În aproape orice hotel din Europa turiștii fac dovada vaccinării, vindecării sau a unui test PCR. În România, autoritățile par liniștite. Expert: „Într-o lună același lucru se poate întâmpla și la noi”

Deși românii par optimiști când vine vorba despre evoluția pandemiei de COVID-19, tot mai multe state vecine impun restricții. De exemplu, în aproape orice hotel din Europa turiștii trebuie să facă dovada vaccinării, vindecării sau un test PCR.

De asemenea, sunt și restaurante care procedează la fel. La noi însă, aceste obligații nu există. Pe aceeași linie la noi în țară tot mai multe restaurante, terase și corturi își prelungesc petrecerile după ora 2.00, în curajate de reacțiile slabe ale autorităților.

Sorin Paveliu, expert în sănătate publică a explicat pentru B1 TV, într-o intervenție în Jurnal, că Guvernul trebuie să stabilească noi reguli în contextul problematic al pandemiei:

“În primul rând cred că este un moment foarte bun ca să aduc în dezbatere o altă abordare. Trebuie să acceptăm că avem o populație care înțelege să se vaccineze și o populație care orice ai spune nu se va vaccina. Responsabilitatea pe care o poartă Guvernul este cum să stabilească modul de funcționare a societății, noile reguli pornind de la această premiză, că vom avea persoane vaccinate și persoane care nu vor să se vaccineze și nimic nu o să le schimbe opinia. Restul discuțiilor, că mai apare uns tudiu…lucrurile acestea aproape că nu ar trebui să le discutăm, ele trebuie rezervate speciaaliștilor. Deocamdată au un strict caracter științific”, a explicat Sorin Paveliu.

Acesta a subliniat că Ministerul Sănătății nu comunică suficient cu publicul, care este nevoit astfel să se informeze din surse alternative:

“Un rol deosebit îl joacă, din păcate, mass-media pentru că încearcă să suplinească ceea ce nu face ministerul Sănătății, informarea sau o poziție oficială și argumentată. Cât eram noi îngroziți acum un an și jumătate când era starea de urgență. Noi acum ne aflăm într-o stare aparent mai gravă din punct de vedere al cifrelor, decât acum un an și jumătate și nimănui nu-i mai pasă. Acum un an și jumătate am auzt despr edecese la persoane cu comorbidități. Nimeni nu a contracarat acest lucru și a devenit aproape clar pentru toată lumea că e vorba despr eo răceală banală care îi afectează în special pe cai care oricum sunt bolnavi și ar trebui să moară, ceea ce nu este adevărat. Din păcate Ministerul Sănătății nu are o poziție fermă în acest domeniu”, a mai precizat Sorin Paveliu.

El a atras atenția că nu trebuie ignorat ce se întâmplă în Franța sau alte state, pentru că aceșași lucru va urma și la noi:

“Această bătălie cu COVID-19 nu va dispărea niciodată, nu este genul de boală care va fi eradicată. Trebuie să ne pregătim cu coexistența unei astfel de amenințări cu boli infecțioase și care sunt măsurile care trebuie să le luăm și cum să ne comportăm în societte.

Noua politică de sănătate publică, întârzie să apară și din păcate discutăm despre să accelerăm campania de vaccinare. Nu știu dacă se poate. Să nu vorbim de restricții, să vorbim numai de relaxări, de ora la care se închid restaurantele care oricum nu contează și uite așa, în loc să ne focalizăm pe realitatea aceasta care este aici și va rămâne, ne tot atragem atenția la mici detalii.

Una din măsuri ar putea fi vaccinarea obligatorie pentru personalul medical. Probabil că va fi una dintre măsurile obligatorii, dar trebuie să o explici de ce. Lucrurile acestea nu se întâmplă. Noi stăm cu toții și vedem ce se întâmplă în Franța, în Angia, la protestele din Grecia, ignorând faptul că într-o lună același lucru se va întâmpla și la noi. Noi ne aflăm într-o perioadă în care totul pare a fi liniștit pentru că am trecut printr-o imunizare de turmă”, a mai precizat Sorin Paveliu.