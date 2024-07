În timp ce fenomenele extreme sunt tot mai dese, mulți pasageri din întreaga lume se întreabă dacă sunt în siguranță în avion, în caz de tornadă

Datorită designului lor aerodinamic, aeronavele sunt ușor de ridicat dacă aerul trece peste aripi suficient de repede. , însă, sunt vârtejuri de puternică aspirație în sus. , precum una de 100 mph, ar putea răsturna o aeronavă.

În cazul unei tornade puternice, avioanele sunt pur și simplu măturate de pe piste

În cazul în care puterea tornadei este „semnificativă” cu vânt de 120 mph, aceasta ar putea arunca avioanele prin aer în mod haotic, mai ales având în vedere curenții de aer rotativi sau schimbători ai unei tornade.

Dacă o tornadă ar lovi un avion de pasageri complet încărcat, ar putea avea loc un eveniment cu victime în masă.

Majoritatea deceselor provocate de tornade provin din răni la cap și traume violente, care ar putea rezulta dacă un avion ar fi aruncat dintr-o parte în alta.

De-a lungul anilor, condițiile meteorologice periculoase, inclusiv tornadele și vânturile cu forță de furtună tropicală, au trecut prin aeroporturi. Serviciul Național de Meteorologie avertizează că tornadele „sunt capabile să distrugă complet structuri bine construite, să smulgă copaci și să propulseze obiecte prin aer pe post de proiectile mortale”.

Câteva evenimente care au implicat aeroporturi lovite de tornade

În dimineața zilei de 3 martie 2020, mai multe tornade au străbătut părți din Nashville, lovind Aeroportul John C. Tune, o unitate parte a Nashville International care deservește avioane regionale, corporative și private mai mici.

A provocat daune infrastructurii de aproape 100 de milioane de dolari, dar costul estimat pentru aeroport nu a inclus cele 90 de aeronave care au fost distruse.

O tornadă de pe Aeroportul Internațional St. Louis Lambert în 2011 a smuls o parte a acoperișului unui aeroport și a mutat avioanele de pe piste.

După ce autoritățile din Oklahoma City au emis o avertizare de tornadă în mai 2015, două avioane Delta sosite au rămas blocate pe asfaltul aeroportului Will Rogers World. Echipajele de la sol au fugit într-un tunel subteran pentru siguranță, lăsând din neatenție în urmă pasagerii de la bord. Aproximativ 15 minute mai târziu, a sosit ajutorul, iar pasagerii au fost duși la un adăpost, potrivit rapoartelor locale.

În iulie 2023, o tornadă a lovit Chicago O’Hare, determinând companiile aeriene să anuleze aproape 170 de zboruri și să întârzie 500 de decolări, potrivit FlightAware.

În interiorul aeroportului, imagini video din acea noapte au arătat pasagerii înghesuiți într-o sală.

La sfârșitul lunii mai a acestui an, un avion American Airlines parcat pe Aeroportul Internațional Dallas-Fort Worth a fost efectiv măturat de pe pistă de furtuni puternice, cu rafale de vânt de până la 80 mph.

O noapte lungă pentru pasagerii din Chicago

Luni seara pe aeroportul O’Hare din Chicago, unul dintre pasageri, Smolenski și familia sa așteptau cu nerăbdare să se întoarcă în San Diego, când au descoperit că erau blocați într-un avion.

„Ne-am urcat în avion și am așteptat, și am așteptat, și am mai așteptat”, a spus el. „Și în timp ce așteptam, a început să plouă și să tună.”

La scurt timp după aceea, el și restul zborului au primit apeluri de urgență pe telefoanele lor, avertizări despre posibile tornade în zonă.

Deși pilotul le-a spus pasagerilor prin difuzor să nu-și facă griji cu privire la avertismente – „este doar o mică ploaie”, și-a amintit Smolenski că a spus acesta – a simțit avionul tremurând.

Pe măsură ce furtuna a căpătat amploare, copiii lui au intrat „complet în panică”, a spus el. Așteptarea a durat patru ore, a spus Smolenski.

Când avionul a părăsit O’Hare și a aterizat în Las Vegas, era deja noaptea târziu și familia ratase zborul de legătură. Fără un voucher de hotel, au dormit în aeroport până au găsit un zbor devreme spre San Diego, cu legătura în Sacramento, ajungând acasă cu mai mult de 12 ore mai târziu decât se așteptau.

„A fost groaznic”, a spus Smolenski, care a numit întreaga încercare un „coșmar absolut”.