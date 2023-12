Incendiu la Taverna Racilor. Prima reacție a lui Pescobar (VIDEO)

După ce restaurantul său de la Snagov a fost distrus în totalitate de un sâmbătă dimineață, Paul Nicolau, cunoscut drept Pescobar, a împărtășit un mesaj pe rețelele sociale.

Incendiul a izbucnit în acoperișul restaurantului Taverna Racilor, parte a lanțului de localuri deținut de Nicolau. Pompierii au intervenit prompt, găsind 13 persoane în clădire care reușiseră să se autoevacueze înainte de sosirea echipei de intervenție. Cu toate că incendiul a fost localizat, focarele persistă și degajările mari de fum prezintă un pericol continuu. De asemenea, există riscul de prăbușire a unor elemente de rezistență ale acoperișului.

Cu toate acestea, în ciuda pierderilor materiale, Pescobar a ales să împărtășească o viziune optimistă. El a confirmat că nu au existat victime umane și a exprimat mulțumirea sa pentru acest aspect esențial. Prin intermediul rețelelor sociale, Nicolau a asigurat comunitatea că viața merge înainte și că va reconstrui restaurantul de la zero în câteva luni.

„A luat foc locația din Snagov, sunt doar pagube materiale, în rest totul ok! Se va reconstrui de la zero în câteva luni și vom continua frumoasa poveste începută pe malul lacului Snagov ! Dumnezeu ne întărește prin astfel de momente????! Doamne Ajută la toată lumea și mulțumim pentru toată susținerea!”, a transmis proprietarul pe TikTok.

