Incendiu la un liceu din Suceava, din cauza unei țigări aruncate pe jos: „Am simțit miros de fum și am văzut focul”

Un incendiu a cuprins peretele exterior al Colegiului Naţional Petru Rareş din . Flăcările au ajuns în câteva clipe la primul etaj al clădirii.

O angajată a dat alarma

Focul a pornit după închiererea orelor de curs. Aflată la serviciul de pază al școlii, doamna Oana Marusiac, a sesizat imediat pericolul. „Eram afară, la bănci, şi am simţit mirosul de fum şi am văzut focul. M-am dus la panoul principal şi am întrerupt curentul”, povesteşte Oana Marusiac, agent de pază, conform

Femeia a ajutat la stingerea focului

„Am adus stingătoare din dotare, din şcoală”, a povestit Oana Marusiac, agent de pază. După zeci de minute, pompierii au reușit să stingă , iar pagubele au fost doar materiale.

„Este o singură clasă, sus este un laborator, vor învăţa în altă clasă până când repară camerele”, spune Daniela Dungeanu, director Colegiul Național Petru Rareș Suceava.

„A ars izolaţia clădirii pe o suprafaţă de aproximativ 20 de metri pătraţi, 9 geamuri de termopan, un aparat de aer condiţionat”, spune Nicolae Lazăr, ISU Suceava.

Cauza incendiului ar fi fost o țigară aprinsă și aruncată la întâmplare.