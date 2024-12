Interlopii care l-au promovat pe Călin Georgescu s-au întors împotriva lui. Desecretizarea documentelor CSAT le-au dezvăluit identitatea

a provocat un haos fără precedent, nu doar în România, că în întreaga lume. În spatele promovării masive a lui Călin Georgescu pe TikTok au stat și interlopi, iar numele acestora au apărut în documentele CSAT. Mai mult, campania electorală a candidatului independent a fost sponsorizată cu milioane de euro.

Interlopii se răscoală împotriva lui Georgescu

Modul în care a fost promovat în timpul campaniei electorale arată date îngrijorătoare. În spatele campaniei candidatului independent au stat și interlopi și l-au susținut pe rețelele de socializare, conform

Astfel, liderul clanului Duduienilor, interlopii „Bamba” și „Makaveli”, au apărut în documentele desecretizate și au început să să întoarcă împotriva lui Călin Georgescu.

Interlopul George Pian a postat un videoclip pe rețelele de socializare și a arătat că a fost amenințat de candidatul independent.

„Nu am să-mi cer scuze nici dacă mă veţi împușca. Aşa cum v-am susţinut, am rugamintea să faceţi un video să ne explicați aceste lucruri despre care am vorbit mai sus. Când v-am susţinut de ce nu aţi dat un mesaj de mulţumire, iar acum daţi de ameninţare? Stai, şefule, că nu e aşa. Nu merge şefule cu mine aşa. Vino şefule şi multumeşte-mi că te-am susţinut în primul rănd. Noi ăştia 3-4 Tik Tok-ăraşi te-am scos din anonimat, că nu te cunoştea nimeni. Faptul că Makaveli este un om inteligent şi îşi dă seama şefule…”, a spus George Pian.

Campanie de minim un milion de euro

În plus, campania electorală a lui Călin Georgescu a fost susținută financiar de un exponent al lumii interlope.

„(…) zis (…), utilizatorul contului Facebook (…) persoana ce deţine şi contul de TikTok (…), exponent al lumii interlope, a afirmat că împreună cu (…), cunoscut drept (…) care deţine contul de TikTok (…) şi cu utilizatorul contului (…), identificat ca fiind (…), au susţinut financiar campania electorală a lui Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale prin intermediul platformei TikTok. În data de 23.11. 2024, la ora (…) zis (…) a postat pe profilul său de Facebook un mesaj prin care sugera că alegerile sunt fraudate. În prezent, postarea are o expunere limitată la public, într-unul din comentariile aferente, utilizatorul contului (…) a incitat la manifestaţii publice de protest pe acest subiect”, se mai arată în documentul prezentat CSAT.

Campania electorală a lui Călin Georgescu a costat cel puțin un milion de euro. Doar pe contul lui Bogdan Peșchir au venit donații de un milion de euro. Astfel, datele contrazic afirmațiile candidatului independent care susținea că nu a cheltuit niciun ban pe campania electorală.

În plus, influencerii erau plătiți în funcție de numărul de urmăritori, dar Primeau în jur de 400 de lei pentru 20.000 de urmăritori.